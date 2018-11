Domenica In | Jerry Calà prima dell' ospitata | Le corna a Mara Venier

Mara Venier e Jerry Calà a Domenica In : la verità sulla loro rottura : Domenica In: Mara Venier e Jerry Calà parlano della fine del loro rapporto Dopo Renzo Arbore, super ospite della puntata di Domenica In andata in onda il 30 settembre scorso, oggi nel lungo pomeriggio Domenicale firmato Rai1 Mara Venier ha ospitato un altro dei suoi ex, l’attore Jerry Calà, che si è raccontato in una lunga intervista, iniziata proprio con una rivelazione sulla fine della loro storia d’amore. La padrona di casa ha ...

Domenica In – Nona puntata del 11 novembre 2018 – Asia Argento - Jerry Calà - Giampaolo Morelli tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni di un grande programma, ritmo nella conduzione e nella scaletta degli argomenti.E Mara, con la sua simpatia, la sua sincerità, il suo essere ...

Domenica In - ospiti 11 novembre : Asia Argento - Jerry Calà e Giampaolo Morelli : Domenica In torna in onda domani, 11 novembre, con una nuova puntata e tanti ospiti a cominciare da Asia Argento. Ancora una volta l’attrice e produttrice sarà in tv e questa volta al cospetto di Mara Venier per segnare un vero e proprio record di presenze e mettendo insieme un’altra presenza. Si parlerà di quello che è successo? Si parlerà ancora di X Factor 2018? Ma, soprattutto, il tema sarà l’amore e, quindi, la sua liason ...