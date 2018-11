Domenica In | Asia Argento | “Vivo un momento ineluttabilmente sereno”

Domenica In - Asia Argento a Mara Venier su Fabrizio Corona : 'Mi ha tradito ancora prima di iniziare' : Asia Argento ripercorre da Mara Venier a Domenica In i momenti più intimi della sua storia con Fabrizio Corona . Quando il settimanale Chi l'ha chiamata perché in possesso delle foto con Corona, lei ...

Domenica In – Nona puntata del 11 novembre 2018 – Asia Argento - Jerry Calà - Giampaolo Morelli tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni di un grande programma, ritmo nella conduzione e nella scaletta degli argomenti.E Mara, con la sua simpatia, la sua sincerità, il suo essere ...

Domenica Live : Asia Nuccetelli e Cristian Imparato si accusano a vicenda di essersi rifatti. Guarda il Video : Asia Nuccetelli è rimasta circa un anno lontana dalla TV e dai social network, ma oggi è tornata (con un nuovo look) da Barbara d’Urso a Domenica Live, dove si è scontrata prima con... L'articolo Domenica Live: Asia Nuccetelli e Cristian Imparato si accusano a vicenda di essersi rifatti. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Domenica Live - Asia Nuccetelli umiliata dal cantate di Gerry Scotti : 'Figlia di...' - caos in diretta : A Domenica Live è tornata la consueta rubrica dedicata ai vip e alla chirurgia estetica, durante la quale si è consumato un duro scontro tra Asia Nuccetelli e Cristian Imparato . Il tutto è partito ...

Asia Nuccetelli torna a Domenica Live : "Mi sono rifatta. Non ho problemi a dirlo" : Proprio qualche puntata fa in diretta a Domenica Live la madre, l'ex soubrette di Non è la Rai Antonella Mosetti, aveva detto che per colpa del bodyshaming sua figlia Asia Nuccetelli avrebbe lasciato la tv. Evidentemente, Barbara d'Urso non poteva sopportare un simile affronto, così è riuscita - forse senza nemmeno troppa fatica - a riportarla sul piccolo schermo, per giunta all'interno del suo programma.Ecco così che Asia Nuccetelli si è ...

Domenica Live - Asia Nuccetelli lascia tutti a bocca aperta : ritoccata e dimagrita - com'è diventata ora : Torna in tv Asia Nuccetelli , e a Domenica Live la sorpresa è notevole. La figlia di Antonella Mosetti infatti da mesi era al centro del gossip per i suoi ritocchini che, a detta della mamma, l'...

Asia Nuccetelli si scaglia contro Raffaello Tonon : salgono i toni a Domenica Live : 'Sono dimagrita - continua Asia Nuccetelli - perché ho avuto un anno difficile, faccio sport tutti i giorni'. Karina Cascella che, in passato, l'aveva attaccata, oggi commenta: 'Asia stai molto ...