Disastro col Bologna | Ventura si dimette dalla guida del Chievo Ma è giallo

Maltempo - Sicilia “colpita e affondata” dai temporali Mediterranei : Disastro a Mazara del Vallo - Allerta Meteo in tutta l’isola [LIVE] : Allerta Meteo – Come ampiamente previsto nelle scorse ore, violenti temporali hanno colpito la Sicilia occidentale nella notte e nelle prime ore del mattino. Sono caduti addirittura 106mm di pioggia a Mazara del Vallo, 91mm a Salemi, 80mm a Fulgatore, 51mm a Marsala, 46mm a Castelvetrano, 40mm a Sciacca, 38mm a Erice, 34mm a Trapani e Partanna. Parliamo quindi di vere e proprie bombe d’acqua, in un’area già messa a dura prova ...

Maltempo Palermo - ‘piena’ di percolato nella discarica : “Scongiurato un Disastro ambientale” : “In queste ore ho avuto conferma che a Bellolampo, dopo che le abbondanti piogge del fine settimana avevano creato una vera e propria ‘piena’ di percolato dalle vasche già esaurite, la situazione è tornata alla normalità e che la Rap è riuscita a smaltire tutti i liquami inquinanti senza che una sola goccia tracimasse”. Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, spiegando che l’azienda di igiene ambientale ...

Maltempo - su Casteldaccia aperta inchiesta per Disastro e omicidio colposo. L’allerta arancione prosegue per 5 Regioni : L’ondata di Maltempo che piega l’Italia ormai da una decina di giorni e che ha provocato la morte di oltre 30 persone non sembra finita: la protezione civile ha diramato un’allerta arancione per Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio e un’allerta gialla in altre 14 Regioni. Tra i sorvegliati speciali c’è in particolare il lago Maggiore, che è a rischio esondazione: un avviso di allerta è stato diramato per la ...

Palermo - pm : Disastro e omcidio colposo : 10.42 Si indaga per "disastro colposo e omicidio colposo" per la tragedia di Casteldaccia,nel Palermitano,in cui hanno perso la vita nove persone appartenenti a due nuclei familiari imparentati. "Siamo nelle primissime fasi delle indagini e nei prossimi giorni potrebbero esserci degli aggiornamenti. Al momento si procede contro ignoti", ha detto il procuratore di Termini Imerese, Cartosio che sottolinea:"L'abusivismo è il principale ...

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : si indaga per omicidio e Disastro colposo - domani i funerali in Cattedrale : La Procura di Termini Imerese (Palermo) indaga per disastro colposo e omicidio colposo per l’alluvione che ha travolto e ucciso 9 persone in una villetta di Casteldaccia (Palermo): lo ha confermato all’Adnkronos il Procuratore Ambrogio Cartosio. I funerali delle vittime saranno celebrati domani, martedì 6 novembre, alle 11, nella Cattedrale di Palermo. L'articolo Maltempo Palermo, alluvione a Casteldaccia: si indaga per omicidio e ...

Maltempo : per i 9 morti di Casteldaccia si indaga per Disastro e omicidio colposi : 'Indaghiamo per disastro colposo e omicidio colposo. Siamo nelle primissime fasi delle indagini e nei prossimi giorni, quindi, potrebbero esserci degli aggiornamenti. Al momento si procede contro ...

Maltempo - il Disastro? Per Salvini è colpa degli ‘ambientalisti da salotto’ : Alberi piegati e spazzati via. Interi versanti stravolti. Anche da smottamenti e frane. Corsi d’acqua, ingrossati da piogge torrenziali ma anche da detriti e tronchi. Tanti, tantissimi, al punto di avere l’impressione che si tratti di distese, in movimento. Strade interrotte, abitazioni danneggiate fino a comprometterne l’agibilità. Collegamenti impossibili, da giorni. Acquedotti disintegrati. Quasi un cataclisma. Come un ...

Triveneto : scenari da apocalisse - oltre 13 milioni di alberi distrutti - un Disastro ecologico : scenari spaventosi nel Triveneto, abbattute intere foreste dai venti forti. Un disastro ecologico storico. La spaventosa ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia la scorsa settimana ha...

Maltempo : Confagricoltura Belluno - Disastro per decine di stalle e aziende agricole (2) : (AdnKronos) - Modesto De Cet, titolare della più grossa azienda di vacche da latte nel Bellunese, che conta 380 capi di bestiame e si trova a Feltre, ha visto il finimondo: “Siamo ancora vivi e mi sembra quasi impossibile, mai vista una cosa del genere – racconta -. Ero fuori, mi sono riparato in un

Tragedia sul Ronco - tre indagati. Omicidio e Disastro colposi le ipotesi di reato : I funerali di Danilo Zavatta Tre persone della ditta che aveva eseguito lavori alla chiusa sul fiume Ronco sono state indagate a piede libero per il crollo parziale del ponte della diga nei pressi di ...

Incendio sulle Dolomiti - Disastro nell'Agordino : si espande l'incendio - colpite alcune case : Si estende l'Incendio nel bellunese, in fiamme anche alcune case in nottata. Salvati due ragazzi. Nonostante i lavori no-stop dei Vigili del Fuoco l'Incendio che ieri è divampato nel bellunese si...

NEIL ARMSTRONG/ “Quando sfuggii a un Disastro collaudando il modulo lunare…” : Alla Festa del cinema di Roma il film documentario sul primo uomo che mise piede sulla Luna, l'americano NEIL ARMSTRONG scomparso alcuni anni fa, l'intervista(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 07:31:00 GMT)

Metro A Roma - incidente scala mobile : la Procura indaga per Disastro colposo. Il sistema di sicurezza non ha funzionato : Nonostante le presunte “intemperanze” dei tifosi – le immagini delle telecamere sono al vaglio della magistratura – quell’incidente non sarebbe dovuto avvenire. E ora la Procura di Roma indaga non più solo per lesioni colpose, ma anche per il reato di disastro colposo. I pm coordinati dal Procuratore Giuseppe Pignatone hanno ricevuto le prime informative dalle forze dell’ordine in merito all’incidente nella stazione della ...

