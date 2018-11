Di Maio | ' Una sola rete di tlc | a disposizione di tutti gli operatori'

Chiusure domenicali - Sala a Di Maio : «Le faccia ad Avellino - non rompa le palle a Milano». La replica : «Per lui i diritti sono una rottura» : Negozi e centri commerciali, il sindaco: «Noi abbiamo un modello che funziona e nove milioni di turisti». Il vicepremier: «Sindaco fighetto del Pd, chi se ne frega». La controreplica: «Prima lavori il 10% di me». Salvini: «Radical chic irrispettoso»

Di Maio e la polemica sulla chiusura domenicale dei negozi : “I diritti non sono una rottura” : Continua il botta e risposta sulla questione legata alla chiusura domenica dei negozi tra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e Luigi Di Maio. Il primo cittadino replica al vicepremier che lo ha definito un "fighetto": "Quando il Ministro avrà lavorato nella sua vita il 10% di quanto ho fatto io, sarà più titolato a definirmi tale". Salvini: "Da milanese è irrispettoso".Continua a leggere

De Luca : “Salvini? Gli serve una partner narcotizzante. Lo vedrei con la Bindi”. Sfottò su Di Battista - Di Maio - Bonafede : “Salvini? Gli diamo la nostra solidarietà per la sua vicenda privata alla quale guardiamo con rispetto e discrezione. Ma mi permetto di dargli un suggerimento: visto che torna a casa stanco morto, penso che la compagna giusta per lui sia una come l’onorevole Rosaria Bindi”. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si pronuncia sulla separazione tra Matteo Salvini ...

Accordi&Disaccordi - Di Maio su Nove : “Ricandidarmi? Nessuna intenzione di cambiare la regola del doppio mandato” : “Quello che noi abbiamo sempre detto è che c’è una regola dei due mandati. Io non ho in previsione, come capo politico del Movimento di modificare alcuna regola dei due mandati”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi di Maio, primo ospite della nuova stagione di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 e realizzato da Loft Produzioni, ...

Il papà di Luigi Di Maio : 'Ho condonato una casa fatta nel 1966' : Alla domanda se lui sia favorevole al condono, ha risposto: "No, non sono favorevole al condono , ma tenga presente che in quell'epoca, fino a pochi anni fa, per avere una concessione in questo comune ...

Di Maio : "Italia sarà una smart nation" : 17.22 "L'anno del cambiamento sarà il 2019", così il vicepremier Di Maio che sottolinea:"L'obiettivo è di fare dell'Italia una smart nation investendo nella nuove tecnologie"."500 mila posti di lavoro si libereranno con i pensionamenti a quota 100l'anno prossimo" mentre il reddito di cittadinanza non è "assistenzialismo, ma un programma di reinserimento;mentre hai il reddito devi rendere con i lavori sociali.Si parte a marzo",dice. "Sulla ...

Sulla prescrizione una tregua piena di sospetti. Salvini e Di Maio concordi soprattutto nel non far saltare il banco : Immaginatela al ralenti, come fosse la scena madre del Divo di Paolo Sorrentino. Matteo Salvini, Giulia Bongiorno e Riccardo Molinari solcano i corridoi di Palazzo Chigi. Sono decisi: "La riforma della prescrizione così com'è non passa". Entrano nella sala dove ad attenderli ci sono Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede. Un vertice atteso per quasi quarantott'ore. Che inizia nel gelo di due posizioni totalmente ...

Tensioni Lega-M5s - Giorgetti : “Salvini e Di Maio si incontreranno e troveranno una soluzione” : “Dopo incomprensioni e divergenze di opinione bisogna incontrarsi e discutere. Quando Salvini tornerà dal Ghana e Di Maio dalla Cina probabilmente si incontreranno e troveranno una soluzione. La vera priorità ora è l’emergenza maltempo e gli enormi danni da essa provocati”. Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti a margine della conferenza di presentazione per l’inaugurazione di ...

Prescrizione - la Lega prepara un contro piano. Ma Di Maio : «Nessuna intenzione di cambiare posizione» : Salvini e il capo politico dei 5 Stelle si vedranno al rientro dai rispettivi viaggi insieme con Conte. La Lega contro i pentastellati: «Hanno tirato fuori un emendamento che incarna la dottrina Davigo: uno può stare sotto processo per tutta la vita»

Dl sicurezza - Di Maio : 'Nessuna preoccupazione sulla fiducia' : "Non sono assolutamente preoccupato. La mia unica intenzione è quella di portare avanti il contratto di governo che, ricordo, ha dentro anche la prescrizione. Mi aspetto la stessa lealtà nella legge ...

Grillo celebra la manovra : "Di Maio è riuscito a fare una rivoluzione incredibile" : Mentre il governo giallo verde si fa sempre più 'caldo' su prescrizione, decreto sicurezza e reddito di cittadinanza, Beppe Grillo prepara il suo show. Dopo 40 anni, infatti, il comico è tornato all'...

Di Maio - nessuna scissione in M5s : ANSA, - ROMA, 3 NOV - "Pericoli di scissione ? No, assolutamente. Tutti quelli che si sono messi fuori sono scomparsi". Lo dice il capo politico M5s e vicepremier M5s Luigi Di Maio intervistato da ...

Di Maio ricompatta M5S : 'Nessuna scissione nel movimento' : Nessun pericolo di scissione all'interno del M5S: parola del vicepremier Luigi Di Maio, intervistato da Bruno Vespa. 'Non ci siamo mai divisi in correnti e non ho mai visto differenze di vedute ...

M5S - Di Maio : 'Nessuna scissione nel movimento' : Nessun pericolo di scissione all'interno del M5S: parola del vicepremier Luigi Di Maio, intervistato da Bruno Vespa. 'Non ci siamo mai divisi in correnti e non ho mai visto differenze di vedute ...