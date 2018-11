Di Maio : "Se Ue chiede di massacrare italiani - diciamo no" : "Nel mondo del giornalismo ho visto un atteggiamento troppo corporativistico ", punta l'indice il vicepremier che elenca una serie di titoli di giornali contro il M5S. "Il processo alla Raggi è stato ...

Quando Di Maio e M5S criticavano i governi che chiedevano la fiducia per zittire i dissidenti : Il ricorso alla fiducia per approvare i decreti governativi è sempre stato osteggiato dal Movimento 5 Stelle tanto che nella scorsa legislatura, in più di un'occasione, i pentastellati criticarono l'approccio dei governi Letta, Renzi e Gentiloni proprio per questo motivo. Sorge spontanea una domanda: che differenza c'é tra il Movimento 5 Stelle governativo che accetta di porre la questione di fiducia sul decreto sicurezza per far contento ...

Personale ATA : FederATA chiede un incontro con Bussetti e Di Maio : FederATA è una realtà sindacale istituita con lo scopo di tutelare i diritti dei lavoratori appartenenti al Personale ATA. Una categoria che soffre da sempre di molte ingiustizie e problematiche e diritti mai del tutto risconosciuti. Come leggiamo da un recente comunicato pubblicato da Orizzonte Scuola, FederATA lamenta il fatto che il Governo abbia reso disponibile solamente 6000 posti ATA, quando il numero da ricoprire sarebbe in realtà di ...

RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Di Maio promette soluzione per chi chiede Quota 41 : RIFORMA PENSIONI 2019 con Quota 100. La revisione della Legge Fornero con la Manovra potrebbe comprendere delle soluzioni anche per chi chiede Quota 41(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Salvini : "Chiederò copia del Dl" Di Maio : "Ne avrà 2.Condono stop" : Abbiamo il diritto e dovere di andare d'accordo, io condizioni non ne pongo, visto che gli altri sono molto attenti giustamente come lo sono io". Dal Forum Coldiretti, Matteo Salvini torna a parlare dei recenti problemi nella maggioranza dopo le incomprensioni con Di Maio sul dl fiscale stemperando i toni e offrendo una tregua 'armata', ma pur sempre tregua, al M5S Segui su affaritaliani.it

Salvini “Decreto fiscale? Chiederò copia a Conte”/ Ultime notizie - Di Maio “Gliene daremo due” : Salvini “Di Maio sapeva tutto del decreto, basta sceneggiate”. Ultime notizie, il ministro del lavoro parla ai microfoni del quotidiano Il Messaggero “Il testo lo ha scritto lui"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:49:00 GMT)

Condono - il vicepremier Salvini : “Chiederò anch’io una copia del decreto”. Di Maio : “Via il condono - lasciamo la pace fiscale” : “Togliamo di mezzo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale. In Cdm quell’articolo 9 non è mai stato letto nel dettaglio ma sono stati enunciati i principi generali dell’accordo. Smentisco qualsiasi tipo di ripensamento sul rapporto deficit/pil al 2,4%. Ci fa molto piacere e siamo felici del no della Lega al condono. Sono amici ritrovati”. Così il vice premier, Luigi Di Maio parlando davanti a Palazzo Chigi prima ...

Dl Fiscale - Salvini : “Prossima volta che Conte leggerà e Di Maio scriverà chiederò una copia” : “Conte ha la mia stima ma stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota una copia la voglio anche io”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al Forum Internazionale Coldiretti a Cernobbio L'articolo Dl Fiscale, Salvini: “Prossima volta che Conte leggerà e Di Maio scriverà chiederò una copia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Condono - Martina chiede le dimissioni di Di Maio : “Spettacolo vergognoso - fanno sceneggiate” : Dopo il caos sul decreto fiscale, il segretario del Pd, Maurizio Martina, chiede le dimissioni del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in seguito alle accuse lanciate ad una presunta "manina" che avrebbe modificato il testo: "Dal governo uno spettacolo vergognoso. Tutti contro tutti. Hanno voluto un super Condono per gli evasori e ora fanno sceneggiate".Continua a leggere

TWEET OMOFOBI DEL COLLABORATORE-AMICO DI DI Maio AL MISE/ Enrico Esposito nella bufera : Pd chiede dimissioni : Enrico Esposito, TWEET OMOFOBI del collaboratore di Di MAIO al MISE. Ultime notizie, Partito Democratico chiede le dimissioni, la replica: “Humor nero”(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:52:00 GMT)

Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di Casalino : “Sull’iPhone è Siri che gli chiede le cose. Deficit? Penso a quello cognitivo di Di Maio” : Maurizio Crozza, nei panni di Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, durante Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, elenca tutti i meriti di Rocco Casalino: “È la mente pensante di questo governo. Il bosone di Higgs lo ha trovato lui una volta che è entrato al Cern: ‘Ma non vedete che sta là?’. Sull’iPhone è Siri che chiede a lui le cose”. L'articolo Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di Casalino: ...

Video - Di Maio a "Non è l'Arena" : "Salvini sa che non può chiedermi garanzie per Berlusconi" : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo aver trascorso la domenica a casa propria (ma non senza cedere a una diretta Facebook nel pomeriggio), in serata è stato ospite di Massimo Giletti a "Non è l'Arena", su La7. Ha parlato della manovra economica, del rapporto con Matteo Salvini, ma anche delle opposizioni, in particolare Forza Italia e PD, contro cui si era già scagliato stamane con un post.Di Maio ha anche spiegato la scelta di affacciarsi dal ...