Di Battista | Stampa? Ora fanno le verginelle

Raggi assolta - Di Battista contro la stampa : “I pennivendoli l’hanno colpita come donna. Ma le puttane sono loro” : “I pennivendoli hanno colpito Virginia Raggi come donna. Ma le uniche puttane sono loro”. Alessandro Di Battista, dopo l’assoluzione della sindaca di Roma M5s, ha scritto un post su Facebook e ha attaccato direttamente i giornalisti. “Virginia è stata assolta”, ha esordito difendendo i pm proprio come il capo politico Luigi Di Maio. “Non ve la prendete con i pubblici ministeri, hanno solo fatto il loro lavoro. ...