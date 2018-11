Devil May Cry 5 | la modalità allenamento è chiamata The Void

La Devil May Cry 5 Ultra Limited Edition includerà il cappotto di Dante e costerà 7.000 Euro : Avete mai desiderato possedere una replica del cappotto di Dante di Devil May Cry? Bene, ora potrete farlo, ma vi costerà ben 7.000 Euro!Come segnala Eurogamer.net, Capcom Japan metterà in vendita una Devil May Cry 5 Ultra Limited Edition che include una replica di uno dei tre personaggi giocabili: Dante, Nero e V.La versione più economica è la V Edition, che vi costerà oltre 4.000 Euro (600,000 yen).Read more…

Nuovi video gameplay di Devil May Cry 5 ci mostrano le armi Cerberus - il set Balrog - la motocicletta Cavaliere e altro : Capcom ha tenuto un panel al New York Comic Con, in cui sono state mostrate alcune sequenze di gameplay piuttosto interessanti per il suo prossimo Devil May Cry 5.Mentre il panel non era in diretta, l'utente YouTube R K ha gentilmente caricato alcune delle riprese che ci consentono di dare uno sguardo ad alcune chicche davvero interessanti.Come segnala Dualshockers, possiamo dare un'occhiata alla moto Cavaliere in azione in alcune lunghe e ...

Gli sviluppatori di Devil May Cry 5 spiegano come è nato il personaggio di Nicoletta “Nico” Goldstein e perché non sarà giocabile : Nicoletta "Nico" Goldstein è sicuramente una delle aggiunte più interessanti al cast di Devil May Cry 5. Eppure, il personaggio non sarà giocabile.Durante un'intervista al Tokyo Game Show a Chiba, in Giappone, Dualshockers ha chiesto al director Hideaki Itsuno e al producer Matt Walker se il team avesse mai pensato di rendere Nico giocabile.Itsuno-san ha spiegato che non è mai stato così:Read more…

Devil May Cry 5 : pubblicati ben 20 minuti di gameplay di Dante : La maggior parte dei gameplay inerenti Devil May Cry 5 che abbiamo avuto modo di vedere riguardavano Nero, ma se vi siete domandati cos'è capace di fare Dante questa volta avrete una risposta al vostro interrogativo.Come riporta WCCFtech infatti in un interessante video gameplay della durata di ben 20 minuti, abbiamo modo di vedere proprio lui in azione.Nel nuovo filmato possiamo vedere Dante in alcune sequenze di esplorazione, ma anche di ...

Il ritorno di Dante : Hideaki Itsuno ci parla di Devil May Cry 5 - intervista : Dante è tornato e anche Capcom sembra tornata ai fasti di un tempo. La compagnia con sede ad Osaka sta inanellando una serie di successi come non accadeva dal suo periodo d'oro tra gli anni '90 e '00. Resident Evil 7 ha riportato la serie alle sue radici horror, offrendo nello stesso tempo una svolta moderna; Monster Hunter World ha portato la saga al successo che merita anche in Occidente, mentre all'orizzonte c'è il fantastico Megaman 11 e il ...

Devil May Cry 5 : gli sviluppatori parlano di V - Cavaliere e del doppiatore di Dante : Il director di Devil May Cry 5 Hideaki Itsuno ed i producer Michiteru Okabe e Matthew Walker hanno condiviso qualche curiosità con i fan tramite una recente intervista.Come riporta Dualshockers, Hideaki-san ha affermato che nel processo di creazione di Cavaliere (la moto-motosega di Dante) hanno pensato a cosa i giocatori avrebbero potuto trovare di loro gusto una volta cresciuti. Cavaliere era nella mente di Hideaki fin da Devil May Cry 2, ma a ...

Devil May Cry 5 girerà in 4K e 60 FPS su PS4 Pro : Nella giornata di oggi Capcom ha affermato che Devil May Cry 5 girerà al meglio su PS4 Pro.Come riporta VG247, il producer di Capcom Matt Walker ha risposto ad alcune domande poste dai fan su Twitter, alla domanda "Riuscirà Devil May Cry 5 a girare al meglio su PS4 Pro" ha risposto "Decisamente, 4k e 60fps su Pro." Naturalmente sappiamo tutti che PS4 Pro tecnicamente non sfrutta un 4K nativo, ma usa tecnologie che simulano la risoluzione 4K, ...

"Avrei davvero voluto realizzare un DmC : Devil May Cry 2" : Prima che DMC 5 venisse preso in consideraizone, il director della serie Hideaki Itsuno avrebbe davvero voluto realizzare un sequel di DmC, riporta VG247.Ma cosa ha fatto cambiare idea a Capcom? "Volevo fare un Dmc: Devil May Cry 2, dopo il primo capitolo. Ero davvero eccitato all'idea di realizzarlo, ma infine non è successo. E così quando è giunto il momento di fare un altro gioco ci siamo detti 'va bene, facciamo Devil May Cry 5". Con noi ...

Devil May Cry 5 : in determinate missioni i giocatori potranno scegliere diversi personaggi : Per la prima volta nella serie, Devil May Cry 5 permetterà ai giocatori di scegliere tra due, a volte tre personaggi diversi per determinate missioni. Ovviamente questi personaggi includono: Nero, Dante e V.Come segnala Comicbook, la notizia della nuova funzionalità arriva da Matt Walker (tramite ResetEra) di Capcom, che lo ha confermato su Discord."Abbiamo detto che ci saranno un sacco di missioni nel gioco", scrive Walker. "Per alcune missioni ...

Il director di Devil May Cry 5 spiega la presenza delle microtransazioni nel gioco : Se pensavate che Devil May Cry 5 fosse "al sicuro" dalle microtransazioni, vi sbagliavate, perché sarete in grado di spendere soldi per upgradare i vostri personaggi più velocemente.Secondo Gamespot, durante la loro sessione con Devil May Cry 5 al Tokyo Game Show, si sono avvicinati a una Divinity Statue. È qui che i giocatori aggiorneranno i loro personaggi con le orbs che collezioneranno durante il combattimento. All'interno del suo menu, è ...

Devil May Cry 5 : avremo il multiplayer online fino a 3 giocatori : Devil May Cry 5 avrà un comparto multiplayer, il quale ci permetterà di giocare in compagnia di altri due giocatori, per un massimo di 3 persone totali riporta Eurogamer.Devil May Cry 5 ha una totale di tre personaggi giocabili: Dante, Nero e V. Ebbene in seguito ad un'intervista, Hideaki Itsuno, director del gioco, ha sottolineato come il comparto single-player sia rimasto al centro dell'attenzione durante lo sviluppo."Quello che vogliamo dire ...

Nuovo video gameplay per Devil May Cry 5 dal Tokyo Game Show 2018 : Devil May Cry 5 è giocabile allo Show floor al Tokyo Game Show e oggi Capcom , insieme alla rivista locale Weekly Famitsu, hanno presentato una demo in versione PS4.Come segnala Dualshockers, la demo mostrata è simile a quella che abbiamo visto alla Gamescom, si tratta di una versione aggiornata appositamente per il TGS, con Nero e i suoi Devil Breakers.Il video qui sotto è particolarmente interessante in quanto mostra la demo nella sua ...

Devil May Cry 5 requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Devil May Cry 5: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Devil May Cry 5 su PC Windows Devil May Cry 5 requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Devil May Cry 5. Chi ha intenzione di giocare […]

