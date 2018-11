: “La sicurezza di cui abbiamo bisogno sono i diritti, alla casa, al reddito, alla salute, alla cultura. Per questo s… - rubio_chef : “La sicurezza di cui abbiamo bisogno sono i diritti, alla casa, al reddito, alla salute, alla cultura. Per questo s… - VauroSenesi : I frati comboniani attaccano #Salvini per l’omicidio di #Desirée - Cyber_Feed : • Cyber News • #Desirée,Salvini:in cella pure eschimese -

"Per me, possono esserci coinvolti africani, italiani, eschimesi o chiunque altro, vanno blindati e incarcerati. Il problema è che la normativa sullo spaccio di droga è troppo blanda". Così il ministro dell'Interno,, ha commentato l'arresto del pusher italiano coinvolto nella tragedia della 16enne trovata morta a San Lorenzo a Roma dopo un stupro di gruppo e overdose di droga L'arrestato potrebbe aver venduto l'ultima dose di droga che è stata fatale per. In carcere quattro pusher di colore accusati anche di strupro.(Di domenica 11 novembre 2018)