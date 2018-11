Desirée | fermato un pusher italiano

Morte di Desirée - fermato il pusher italiano che le ha fornito le sostanze letali : Un pusher romano di 36 anni è stato arrestato nella Capitale dagli agenti della squadra mobile nell’ambito delle indagini sull’omicidio della Morte di Desirée, la ragazza stuprata e trovata morta alcune settimane fa in un capannone nel quartiere di San Lorenzo a Roma. L’uomo, M. M., nato a Roma, secondo gli investigatori avrebbe fornito le sostanze...

Desirée Mariottini e la trappola dei pusher : «La ragazzina bianca è tornata per la droga» | Confermato il fermo dei tre indagati : Dopo ore tra dosi di crack e eroina, già nel pomeriggio Desirée appare come in trance. Il pm nel decreto di fermo: «Predatori che si sono accaniti su una giovanissima indifesa, senza alcuna pietà»