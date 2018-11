Desiree | arrestato pusher romano | forse da lui dose fatale

Desirèe - il quarto arrestato non parla dell'omicidio al gip ma respinge le accuse per la droga : "Non era mia" : Il 32enne arrestato a Borgo Mezzanone è stato interrogato dal gip ha raccontato di essere arrivato nel ghetto di Borgo Mezzanone 4 o 5 ore prima di essere arrestato . Nessuna risposta sulla violenza di gruppo

Omicidio Desiree : arrestato vicino Foggia quarto sospettato omicidio : Bari – È stato rintracciato a Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia , il quarto uomo sospettato del brutale omicidio di Desiree Mariottini. Si tratterebbe, secondo indiscrezioni, di un cittadino originario del Gambia. L’uomo era nei pressi dell’ex pista quando i poliziotti l’hanno raggiunto. Gli inquirenti starebbero definendo il suo ruolo nell’assassinio della 16enne, avvenuto in un capannone abbandonato del ...

Arrestato a Foggia il quarto ricercato per l'omicidio di Desirée : Roma, 26 ott., askanews, - La Squadra Mobile di Foggia ha Arrestato il presunto quarto uomo che sarebbe coinvolto nella morte di Desirèe, la sedicenne uccisa in un edificio dismesso nelquartiere di ...

Desirée Mariottini - arrestato anche il quarto uomo : è stato trovato a Foggia : È stato trovato e arre stato a Foggia il quarto uomo ritenuto responsabile dell’omicidio e dello stupro di gruppo di Desirée Mariottini , la ragazzina di 16 anni trovata morta la scorsa settimana in uno stabile abbandonato di via dei Lucani a San Lorenzo, Roma. Secondo le prime informazioni, è originario del Gambia. L'articolo Desirée Mariottini , arre stato anche il quarto uomo : è stato trovato a Foggia proviene da Il Fatto Quotidiano.

Morte di Desirée - arrestato il quarto uomo : «Meno male che li hanno presi. Hanno ammazzato la mia Desi, dopo 12 ore di agonia, ma almeno non faranno male ad altre ragazzine indifese come lei. Non faccio altro che piangere e ancora non ho detto che Desi non c’è più all’altra mia bambina, che ha solo 5 anni». ...