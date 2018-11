Danilo Gallinari | ' Non segnavo in una vasca da bagno | ma in difesa ho fatto bene'

NBA - Danilo Gallinari dopo la vittoria con Minnesota : 'Schiaccio di più perché temono il mio tiro' : Sesta vittoria stagionale e sesto ventello di questo ottimo inizio di regular season per Danilo Gallinari, miglior realizzatore degli L.A. Clippers insieme a Tobias Harris nel successo contro i ...

Risultati NBA – Murray e LaVine show nella notte : Danilo Gallinari da applausi - sorridono gli Warriors : Tutte le emozioni delle partite di NBA andate in scena nella notte italian: Gallinari da applausi, LaVine e Murray incontenibili Una intensa notte di sfide: la palla a spicchi americana ha regalato ancora una volta forti emozioni con partite all’ultimo canestro e match appassionanti. nella notte italiana tantissime le sfide che sono andate in scena: si parte da quella tra Detroit Pistons e Miami Heat, terminata all’overtime con ...

NBA : i Clippers travolgono i Magic - 13 punti per Danilo Gallinari : Orlando Magic-L.A. Clippers 95-120 Il terzo indizio sarebbe stato una prova e i Clippers hanno voluto fugare ogni dubbio, evitare la messa in discussione del terzo ko in fila, nonostante il giro di ...

NBA - Danilo Gallinari e il quarto quarto seduto in panchina : 'Capisco la la decisione' : Dopo l'esordio perdente contro Denver, in una gara "buttata via" , sono parole di Gallinari, permettendo un parziale finale di 23-6 ai Nuggets, i Clippers erano chiamati a una risposta di orgoglio. ...

Basket - Danilo Gallinari : “Quando l’Italia chiama - io rispondo presente. Ora sarò leader con i Clippers” : “Quando ero piccolo sognavo di giocare in Nazionale, non nella NBA. Indossare quella maglia e vincere qualcosa è uno dei miei più grandi desideri. Sono ancora giovane e conto di avere molti anni in azzurro. Quando l’Italia chiama io rispondo presente. Se non ci sono stato è per via degli infortuni. Solo in questa circostanza c’è stata una ragione diversa. Non ho nulla da nascondere“. Parole di Danilo Gallinari rilasciate ...

NBA - Danilo Gallinari è tornato : 'Sto bene - posso giocare tutte le partite di preseason' : un Danilo Gallinari contento e sereno quello che ha parlato dopo l'ottima prestazione in preseason contro i Minnesota Timberwolves. "È stata una bella vittoria" ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. "L'obiettivo soprattutto era giocare meglio rispetto alla prima partita e mostrare che c'è un miglioramento ogni volta che scendiamo in campo. Stasera abbiamo fatto, abbiamo giocato bene per la ...

NBA - Danilo Gallinari si diverte : 22 punti e show nella vittoria contro Minnesota : nella preseason NBA i ritmi sono notoriamente più lenti rispetto a quelli della regular season, figuriamoci quando una squadra come Minnesota ha mille pensieri per la testa legati alla caotica ...

NBA 2018-2019 - Marco Belinelli : “Vorrei essere il nuovo Ginobili”. Danilo Gallinari : “Ora sto bene - i sacrifici pagano” : Giornata di media day per la NBA, il giorno in cui le varie franchigie si rendono disponibili alla stampa. Si apre così la stagione del campionato di basket più famoso del mondo in vista della prima giornata di regular season prevista per il 29 settembre. Protagonisti anche due italiani dopo le note polemiche estive per la mancava presenza in Nazionale: Marco Belinelli è pronto per la nuova avventura con i San Antonio Spurs mentre Danilo ...

Mercato NBA – Danilo Gallinari vicino ai Cleveland Cavaliers : scambio pazzesco in vista : Danilo Gallinari sarebbe vicino a trasferirsi ai Cleveland Cavaliers: l’azzurro avrebbe un ruolo di primo piano nell’era post LeBron James Cleveland Cavaliers ancora molto attivi sul Mercato, alla ricerca degli ultimi tasselli per completare il roster e dare definitivamente il via all’era post LeBron James. L’ultimo nome finito in orbita Cavs sarebbe quello di Danilo Gallinari, dato in uscita dai Los Angeles Clippers. In Ohio Gallinari ...

Danilo Gallinari dona un playground alla città di Milano : 'LeBron? Magari fosse rimasto a Est...' : ... affetto sempre dimostrato, non solo a parole, da quando ha iniziato a calcare i campi di mezzo mondo. I frequenti ritorni nel capoluogo lombardo, NBA permettendo,, in cui spesso e volentieri è ...

Kia e la star NBA Danilo Gallinari insieme per il sociale : Dopo il suo impegno come testimonial ufficiale di Kia Motors Italia, Danilo Gallinari e Kia tornano a collaborare con un progetto di alto valore sociale, legato allo sport e ai giovani. Kia Motors Italia e uno dei più grandi protagonisti del Campionato NBA, saranno infatti protagonisti di un’iniziativa per la riqualificazione dei campi da basketball […] L'articolo Kia e la star NBA Danilo Gallinari insieme per il sociale sembra essere il ...