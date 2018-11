' ' Dal Ponte Morandi al maltempo | secondo mia moglie portiamo sfiga' '

Crollo Ponte - Genova come Marina : “Uscirà Dalla tempesta” : “Ricordiamo i 43 caduti della tragedia di Ponte Morandi e lo facciamo grazie alla Marina, noi genovesi che da più di 2.000 anni andiamo per mare siamo come la Marina, che quando affronta una tempesta con forza e coraggio sa che e’ in grado di uscirne bene e meglio”. E’ stato l’invito alla città a ‘non arrendersi‘ del sindaco Marco Bucci stamani a bordo della portaerei Cavour, nave ammiraglia della Marina ...

Crozza - Dal Ponte Morandi al maltempo in Friuli - la moglie di Toninelli è preoccupata : “Crede che portiamo sfiga” : Maurizio Crozza torna a interpretare il ministro Danilo Toninelli, e nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza (in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove) confessa che anche la moglie comincia a farsi delle domande sul suo lavoro. Poi torna a diffondere l’entusiasmo che contraddistingue l’operato del governo del cambiamento: “È importante che la gente capisca che il governo è uno di loro, chiunque può mettersi il ...

Napoli - incidente nella notte : Jeep si ribalta - sfonda il guardrail e precipita Dal ponte : incidente rocambolesco a Ponticelli dove una Jeep Cherokee che stava percorrendo via Luca Pacioli ha sfondato il guard rail, precipitando al di sotto della strada. L'episodio è avvenuto intorno alle ...

Ponte Morandi - l'ipotesi : "Crollato per la caduta di un rotolo d'acciaio Dal camion" : Si continua a parlare del crollo del Ponte Morndi di Genova perché si vuole capire cosa abbia scatenato questa tragedia che ha piegato il capoluogo ligure.Dopo le ipotesi sui tiranti, sui pesi, sulla corrosione degli strappi, spunta un'altra via. "In un primo momento avevo pensato che la causa del crollo del Ponte Morandi fosse la corrosione degli stralli. Poi vedendo alcuni video ho iniziato a ipotizzare che a far collassare il viadotto ...

Ponte Morandi - la causa del crollo forse una «bobina» caduta Dal tir : La testimonianza dell'ingegnere ex presidente della società Alga che si occupò dei lavori di rinforzo della pila 11 nel '93, sentito dagli inquirenti

Maratona New York 2018 : il percorso. Dal Ponte di Verrazzano a Central Park - tracciato durissimo! : Il percorso della Maratona di New York 2018 è molto esigente, le salite della 1st Avenue e di Central Park lo rendono complicato e il dislivello verticale di 253 metri fa salire inevitabilmente i vari tempi di percorrenza rispetto a una 42 km totalmente pianeggiante come può essere quella di Berlino. Il tracciato si può dividere in due parti: dalla partenza a Queensborough Bridge, dallo stesso Ponte fino al traguardo. Se il primo segmento è ...

Un altro sguardo Dal ponte : ...chi mai interverrà su tale fronte? Le vicende del gruppo Le vicende del ponte non sembrano avere in alcun modo intaccato la determinazione con cui l'azienda sta sviluppando le sue attività nel mondo, ...

Briatore sulla morte di Gilberto Benetton : “un’altra vittima di Ponte Morandi - ucciso Dallo sciacallaggio” : Flavio Briatore e Gilberto Benetton hanno lavorato assieme in Formula 1, adesso l’imprenditore svela i dettagli di un incontro poco prima del crollo del Ponte Morandi “Il crollo del Ponte di Genova ha fatto una vittima in più: Gilberto Benetton. Lo avevo visto una decina di giorni prima del tragico evento, eravamo stati insieme un’oretta e ci eravamo salutati con un abbraccio e non stava così male poi lo sciacallaggio che ...

Apre il ponte dei record - e degli scanDali - che collegherà Hong Kong e Macao : Le autorità di Pechino presentano il ponte come un'opera cruciale per rilanciare l'economia della regione, come base manifatturiera per l'export cinese, per collegare città di altissimo valore ...

Ragazza vede il fratello che si butta Dal Ponte e si toglie la vita lanciandosi dal balcone : Assiste al suicidio del fratello e si toglie la vita. E' successo a Teramo. Oggi alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Francesco a San Nicolò, si svolgeranno i funerali della 37enne che si è tolta ...

Sterza per evitare un'auto contromano - corriere espresso vola giù Dal Ponte : morto l'autista : BELLUNO - E' volato di sotto per decine di metri: l'autista del corriere espresso Bartolini che oggi, 19 orrobre, è finito fuori strada in via Vittorio Veneto a Belluno, di fronte al...

