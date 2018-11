Da principessa del M5S a Cenerentola La sindaca Raggi riluttante condannata a governare 

L’ammaliante sorriso della principessa Mary di Danimarca non conquista solo i reali : «È bellissima…», si lascia sfuggire una ragazza del team dell’Ambasciata danese in Italia, mentre guarda con ammirazione l’elegante principessa Mary di Danimarca che stringe le mani a top manager italiani e danesi, riuniti a Roma, nella prima edizione della conferenza economica bilaterale tra Italia e Danimarca. È accanto a suo marito, il Principe...

Il mistero della monaca di Moret - principessa mista alla corte del Re Sole : Il mistero della monaca di MoretIl mistero della monaca di MoretIl mistero della monaca di MoretPotrebbe avere i capelli degli Spencer, quel rosso di zio Charles e di papà Harry. Statistiche alla mano, è più probabile che prenderà da mamma Meghan, capelli scuri e pelle d’ambra. Certo, il/la primogenito/a dei duchi di Sussex sarà il primo membro della famiglia reale inglese misto, il primo anche guardando alle altre grandi monarchie ...

L'Allieva 2 : trama episodi 'Le ossa della principessa' e 'Il tempo di un battito' : Da questa sera, giovedì 25 ottobre, andra' in onda su Rai 1 [VIDEO] la fiction 'L'Allieva 2', diretta da Fabrizio Costa e con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, per un totale di sei nuovi appuntamenti in prima serata. In questa seconda edizione, la giovane Alice Allevi iniziera' il nuovo anno di specializzazione presso l'istituto di medicina legale. Anche se un po' più matura, la specializzanda continuera' ad avere la testa ...

Elisabetta d’Austria : ecco la storia della principessa Sissi : Bellissima, irrequieta, romantica l’imperatrice Elisabetta di Baviera, moglie di Francesco Giuseppe, ha ormai per noi il volto di Romy Schneider, l’attrice che interpretò il ruolo delle principessa Sissi in quattro film. Cugina del folle Ludwig, madre del Rodolfo suicidatosi a Mayerling, cognata del Massimiliano fucilato in Messico ebbe una fine tragica, pugnalata il 10 settembre 1898 dall’anarchico italiano Luigi Lucheni. Elisabetta Amalia ...

'Ulisse' sulle orme della principessa Sissi : la tv del 20 ottobre : Le esibizioni dei concorrenti spazieranno dalla magia all'escapologia, dalla ginnastica artistica al canto o al ballo, dal funambolismo alla comicità fino ad arrivare alle arti marziali e agli sport ...

Nozze reali : si è sposata la principessa Eugenia di York - figlia del principe Andrea ed ex moglie Sarah Ferguson : Alle Nozze reali erano presenti anche molte celebrities del mondo dello spettacolo: Ricky Martin, Robbie Williams, la modella Naomi Campbell, l'attrice-modella Cara Delevigne, Demi Moore, Stephen Fry.

Royal wedding : il motivo della scollatura della principessa Eugenia che ha commosso il mondo : Il 12 ottobre 2018 al castello di Windsor la principessa Eugenia di York e Jack Brooksbank si sono sposati. Il matrimonio si è tenuto nello stesso luogo in cui il 19 maggio scorso il principe Harry ...

Andrea Bocelli - in - canta al Royal Wedding della principessa Eugenia : Il 'nostro' Andrea Boccelli ha prestato la sua voce conosciuta in tutta il mondo per allietare le nozze con il suo bel canto. Presente anche George Clooney e la moglie Amal. Hanno partecipato anche ...

Chi Madeleine di Svezia - la principessa ribelle (che ci ricorda tanto Meghan) : Madeleine di Svezia è la principessa ribelle che ci ricorda tanto Meghan Markle e che ha conquistato il cuore dei sudditi svedesi (e non solo). Bionda, con splendidi occhi azzurri e un fisico da modella: Madeleine ha sempre vissuto seguendo le sue passioni e poco incline a rispettare l’etichetta reale. Non è caso si è trasferita negli Stati Uniti, lasciando la sua patria per vivere come una persona qualunque (o quasi). Classe 1982, è la ...

Andrea Bocelli canta l'Ave Maria al matrimonio della principessa Eugenia di York VIDEO - : Il cantante lirico, accompagnato dalla Royal Philharmonic Orchestra, ha incantato gli 850 invitati al secondo royal wedding dell'anno, con una toccante esibizione nella cappella di St George del ...