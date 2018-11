Curva Sud | striscione contro Bonucci | ' Peggio solo Schettino' FOTO

Milan - la Curva Sud si scaglia contro squadra e tecnico : “vergogna!” : Curva Sud furiosa con i calciatori ed il tecnico del Milan, anche Gattuso è finito nel mirino delle critiche dei tifosi dopo il derby flop Milan, la Curva Sud alza la voce. La frangia più “rumorosa” del tifo rossonero è sempre stata al fianco della squadra e di Gattuso, adesso però ha deciso che è giunta l’ora di dire basta. Ieri non si è vista una squadra, ma 11 calciatori a sé stanti che passeggiavano per il campo. La ...

Juve - riaperta la Curva Sud col Genoa : ma solo per i bambini : La Juventus in occasione della partita col Genoa, in programma sabato 20 ottobre alle ore 18, aprirà la Curva Sud dell'Allianz Stadium ai giovani calciatori delle società dilettantistiche del Piemonte ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : respinto il ricorso della Juventus - la Curva Sud resta chiusa contro il Genoa : È stato respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della curva Sud, sanzione decisa dal giudice sportivo dopo i cori razzisti contro Koulibaly e di insulto ai tifosi avversari nella gara contro il Napoli. Come riportato dall’Ansa, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha invece deciso di aggravare la sanzione: passando a due partite con i settori ‘Tribuna Sud 1° e 2° anello’ vuoti, ma la sentenza sulla ...

Genova - Renzi accusa il governo : ‘Ola da Curva Sud organizzata ai funerali di Stato’ : Hanno alzato un vero e proprio polverone politico le dichiarazioni rilasciate ieri sera, 25 settembre, in diretta tv da Lilly Gruber, dall’ex segretario Pd Matteo Renzi [VIDEO]contro il comportamento tenuto da Rocco Casalino e dal governo M5S-Lega durante i funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Renzi imputa all’esecutivo la colpa per il ritardo nell’approvazione del decreto per Genova ma, soprattutto, accusa i ...

Roma : Curva Sud contesta Pallotta : ANSA, - Roma, 26 SET - Un coro d'insulti ripetuto varie volte nei confronti del presidente James Pallotta, "pezzo di m...", dalla Curva sud ha accolto la lettura delle formazioni prima di Roma-...

