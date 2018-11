Crozza | dal ponte Morandi al maltempo in Friuli | la moglie di Toninelli è preoccupata

Crozza-Salvini innamorato del Qatar : “Arabi? Basta che paghino. Qui per vendergli mitra italiani fatti dalle nostre mucche” : Nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove Crozza nei panni esilaranti di un Salvini improvvisamente innamorato del Qatar: “Ho detto che non mi piace il Qatar? Pensavo che gli arabi fossero tutti sporchi, sudati, con i cammelli e le mogli cesse coperte dai teloni. Invece venendo qui ho scoperto che sono tutti sporchi, sudati, con i cammelli e le mogli cesse coperte dai teloni e pieni di soldi. Basta che ...

Crozza-Moscovici con la scarpa dell’eurodeputato leghista : “A un passo dal burrone e fate i ‘coglionas avec le scarpon'” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – nei panni di Pierre Moscovici, Commissario europeo per gli Affari economici cerca, come in Cenerentola, il proprietario della scarpetta leghista che nei giorni scorsi ha calpestato i suoi appunti. Video Nove L'articolo Crozza-Moscovici con la scarpa dell’eurodeputato leghista: “A un passo dal burrone e fate i ...

Crozza-Tria assediato dai giornalisti : dalla borsa spunta la manina : Maurizio Crozza gioca sulla figura del ministro dell'Economia Giovanni Tria più volte assediato dai giornalisti a fine conferenza stampa. E' cronaca che più volte il ministro è stato portato via dal ...

Condono - Crozza-Tria assediato dai giornalisti : dalla borsa spunta la manina : Maurizio Crozza gioca sulla figura del ministro dell'Economia Giovanni Tria più volte assediato dai giornalisti a fine conferenza stampa. E' cronaca che più volte il ministro è stato portato via dal ...

Crozza-Tria estrae dalla sua borsa la manina fantasma denunciata da Di Maio. E inscena un piano di fuga finale : Una grande rivelazione nel corso dell’ultima puntata di Fratelli Di Crozza, il programma di Maurizio Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove: il ministro Tria, a margine della conferenza stampa del governo, estrae dalla sua borsa ‘la manina’ fantasma denunciata dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. “Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Tria estrae dalla sua borsa la manina ...

Fratelli di Crozza - Di Maio esulta e lancia i soldi dal balcone : “Tagli alla sanità? Aboliremo pure le malattie” : In apertura della prima puntata della stagione di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza ha indossato i panni di un Luigi Di Maio incontenibile. Affacciato al suo balcone il vicepremier esulta e rivendica di aver abolito la povertà nel mondo per poi concludere: “L’Europa chiederà indietro i soldi agli italiani? E allora Aboliremo anche il popolo” L'articolo Fratelli di Crozza, Di Maio ...