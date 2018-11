Crollo del muro di Berlino C' è un' altra verit?

Il giallo delle telefonate sospette poco prima del Crollo del viadotto | : Sequestrate le comunicazioni tra gli addetti di Autostrade. I pm vogliono verificare se ci sia stato un allarme inascoltato

Ponte Morandi : il giallo delle telefonate pre-Crollo di Autostrade : Una ricca rassegna stampa, quella di oggi. Partiamo dalle novità relative alle indagini che ancora una volta ci arrivano da Il Secolo XIX (riprese da La Stampa). Il quotidiano genovese racconta di una svolta arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì, quando alla Guardia di Finanza è arrivata una segnalazione “interna, circostanziata e precisa” che sottolineava come “nelle ore immediatamente precedenti il crollo” del Ponte ci fossero state ...

Come l'Impero austro-ungarico : Bloomberg analizza minaccia del Crollo della UE - : L'Unione Europea potrebbe ripetere il destino degli imperi che sono crollati dopo la Prima Guerra Mondiale, scrive Bloomberg. "Nel novembre del 1918 gli imperi europei decisero di porre fine al ...

Ponte Morandi - prima del Crollo le telefonate 'scottanti' di Autostrade : La Guardia di Finanza sequestra le registrazioni della Centrale Operativa in cui si parlava del Ponte Morandi

Atlantia accantona 350 milioni di euro per il Crollo del ponte Morandi : Atlantia ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un utile del periodo di pertinenza del Gruppo pari a 733 milioni di euro, in riduzione del 15% per l'effetto - si legge nella nota diffusa al termine del cda che ha approvato la relazione al 30 settembre - dell'appostamento di circa 350 milioni di euro quale stima preliminare degli oneri direttamente collegati al crollo di una sezione del Viadotto Polcevera a Genova.Nei primi 9 mesi il Margine ...

Selena Gomez lascia il centro di salute mentale dopo il Crollo emotivo - slitta ancora l’uscita del nuovo album? : Selena Gomez è fuori dal centro di salute mentale in cui è stata in cura nelle ultime settimane: lo scorso ottobre la popstar e attrice, in procinto di rilasciare un nuovo album di inediti ormai pronto, era stata ricoverata in seguito ad un crollo emotivo. A causare il suo malessere sarebbe stato un calo del numero di globuli bianchi, valore costantemente monitorato dopo il trapianto di rene subito un anno fa. Un dettaglio che si è aggiunto ai ...

Genova - Crollo del ponte Morandi : per le imprese danni di 422 milioni - : La stima della Camera di Commercio è stata fatta dopo l'esame delle 2058 segnalazioni di danni diretti e indiretti: i primi sono in totale pari a 63 milioni e i secondi ammontano a 359 milioni

Crollo del ponte di Genova - per le imprese un danno da 422 milioni di euro : I danni subiti da imprese e professionisti causati dal Crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto scorso ammontano a oltre 422 milioni di euro. Lo comunica la Camera di Commercio, che ha terminato la ricognizione, alla quale sono arrivate 2058 segnalazioni di danni. È questa la prima fotografia che emerge dalla ricognizione dei danni diretti ...

Crollo Marsiglia - recuperato corpo della quinta vittima : è un uomo : Tra le macerie degli edifici crollati nel centro di Marsiglia i soccorritori hanno individuato il corpo di una quinta vittima, un uomo. I corpi di altri due uomini e di due donne erano già stati ...

Maltempo : a rischio il Crollo del prezzo del legname : Fra le conseguenze della falcidia degli alberi in Alto Adige c’e’ il fatto che l’abbondanza di legname da raccogliere e riutilizzare, non solo in Alto Adige ma anche in tutte le regioni vicine, sta comportando un calo generalizzato del prezzo di questa materia prima e le conseguenze sui bilanci familiari dei selvicoltori rischiano di essere enormi, indipendentemente da quelle ambientali degli anni a venire, relative alla ...

Stockman : Crollo azionario del 40% si sta avvicinando : ... oltre che essere uno dei principali fornitori e acquirenti del resto del mondo. Gli altri pareri Il CEO di DBS Group Piyush Gupta, invece, è di tutt'altro avviso: secondo lui l'impatto a breve ...

Crollo del Morandi - 17 reperti chiave partiti per la Svizzera : il viaggio della verità | : All’alba due maxi Tir sono partiti per Zurigo i resti del viadotto per l’analisi ordinata dai pm a un super laboratorio

Crollo del Morandi - gli spedizionieri : «Una class action contro Autostrade» : L’associazione di imprese ha convocato per il 13 novembre l’assemblea generale degli iscritti per approvare l’azione legale collettiva nei confronti di Aspi