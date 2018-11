Cristina Parodi fa emozionare Marco Liorni a La prima volta

La prima volta di Cristina Parodi : anticipazioni | 11 novembre 2018 : Torna “La prima volta” di Cristina Parodi, il programma che racconta le storie di persone comuni: ecco le anticipazioni di domenica 11 novembre Nuova puntata de “La prima volta” di Cristina Parodi, il programma di successo della domenica pomeriggio di Raiuno. Scopriamo le tre nuove storie al centro della puntata di domenica 11 novembre 2018. La prima volta su Rai1: anticipazioni domenica 11 novembre Domenica 11 novembre alle ore 17.35 andrà in ...

Domenica In - Barbara D'Urso e l'ultima bomba contro Mara Venier : 'Che sia lei oppure Cristina Parodi...' : Finalmente, l'intervista integrale concessa da Barbara D'Urso . Quella dell'ultima dichiarazione di guerra a Mara Venier , una guerra iniziata per gli ascolti di Domenica In e Domenica Live e che, ora,...

La Prima Volta - Cristina Parodi non va in onda? Altri enormi guai per la conduttrice : panico a Rai 1 : Altre pessime notizie per Cristina Parodi . Ieri, domenica 4 novembre, il suo La Prima Volta non è andato in onda su Rai 1: al termine di Domenica In , Viale Mazzini ha preferito trasmettere uno ...

Cristina Parodi - battuta d'arresto per La Prima Volta - che cede il posto ad uno speciale del TG1 : battuta d'arresto per La Prima Volta di Cristina Parodi, che cede il posto ad uno speciale del TG1 Mentre il maltempo continua a tenere sotto scacco la nostra penisola, uno speciale del Tg1 dedicato ...

La prima volta - Cristina Parodi non va in onda. La decisione a sorpresa della Rai - perché la fanno saltare : prima la cronaca, drammatica, poi lo spettacolo. Cristina Parodi e La prima volta , in coda a Domenica In , non è andata in onda. Raiuno ha infatti scelto di dare spazio a uno speciale del Tg1 sul ...

Cristina Parodi - La prima volta : oggi non va in onda per il maltempo : Salta La prima volta, programma di Cristina Parodi per dedicare spazio ad uno speciale sul maltempo Molte famiglie italiane in queste ore stanno vivendo veri momenti di terrore, a causa del maltempo. Infatti per far luce su questo problema, la programmazione di Rai 1 cambia all’improvviso e salta il programma di Cristina Parodi. La prima […] L'articolo Cristina Parodi, La prima volta: oggi non va in onda per il maltempo proviene da ...

La Prima Volta - Cristina Parodi : anticipazioni domenica 28 ottobre : “La Prima Volta” di Cristina Parodi: 3 nuove storie al centro del programma della domenica pomeriggio di Rai1: ecco le anticipazioni di domenica 28 ottobre Torna “La Prima Volta” di Cristina Parodi, il programma di successo condotto dalla giornalista subito dopo la domenica In di Mara Venier. Al centro del programma tre nuove storie di “prime volte”. Ecco le storie e le anticipazioni della puntata del 28 ottobre. La Prima Volta su ...

La prima volta - da Cristina Parodi la scoperta che stravolge la vita all'anziana : in una valigia... : Domenica 28 ottobre, torna Cristina Parodi su Rai1 alle 17.35, per il sesto appuntamento con La prima volta . Il programma racconta la prima volta di persone comuni in uno studio dove tutto può ...

La prima volta con Cristina Parodi - anticipazioni domenica 21 ottobre : Nuova puntata de “La prima volta”, il programma condotto da Cristina Parodi su Rai1: ecco le anticipazioni di domenica 21 ottobre Torna l’appuntamento con “La prima volta” di Cristina Parodi. Anche questa settimana al centro del nuovo format tv, che segue la domenica In di Mara Venier, ci saranno tre imperdibili storie di prime volte. Ecco le anticipazioni della puntata del 21 ottobre. La prima volta su Rai1: anticipazioni ...

Cristina Parodi/ “La famiglia è la cosa più importante. La mia prima volta in tv? Al fianco di Emilio Fede” : Cristina Parodi è in televisione con un nuovo programma, "La prima volta" dove racconta storie di amore, di fiducia e di sacrifici. Valori indispensabili per la vita e per la famiglia(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:10:00 GMT)

L'eredità - Flavio Insinna sotterrato da Cristina Parodi : la prima volta - grosso caso in Rai : I dati Auditel di domenica 14 ottobre rivelano i primi problemi nella programmazione di Raiuno, soprattutto nel pomeriggio, dove la convivenza tra Cristina Parodi e Flavio Insinna sta diventando ...

“Cristina Parodi piena di corna” - Sonia Avolio si dimette/ Sindaca di Cascina : “Ora giornalista Rai si scusi” : “Cristina Parodi piena di corna”, l'assessora Sonia Avolio si dimette. Ma la Sindaca di Cascina si rivolge alla giornalista Rai: “Ora si scusi con gli elettori della Lega”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:30:00 GMT)

Cascina - si scusa e si dimette l’assessore di FdI che ha insultato Cristina Parodi : Quelle frasi ingiuriose contro Cristina Parodi le sono costate la poltrona. Nel primo pomeriggio si è dimessa Sonia Avolio, assessore al Commercio e alle Attività Produttive della giunta leghista di Cascina (Pisa), che sabato scorso aveva registrato e pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui insultava la giornalista e conduttrice Rai, rea di aver dato degli “ignoranti” agli elettori di Matteo Salvini: “Ignorante vuole dire senza ...