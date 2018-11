Cristiano Ronaldo e il tabù San Siro | mai un gol ma una Champions vinta

Sacchi su Milan-Juventus : ''Così si ferma Cristiano Ronaldo...'' : Come sempre interessanti le parole di Arrigo Sacchi , intervenuto sul big match di domani sera Milan-Juventus. L'ex allenatore del grande Milan , intervistato dalla Gazzetta dello Sport , ha dispensato preziosi consigli alla sua ex squadra: ''Non pretendo che il Milan pressi là in attacco, ma non vorrei nemmeno vederlo difendersi nella sua area. Mi accontenterei di una via di ...

DIRETTA Milan-Juventus - Allegri sbotta su Cristiano Ronaldo! : GOL A DIFESA SCHIERATA - 'Il calcio non è una scienza esatta, altrimenti tutte le partite finirebbero 0-0. Poi ci sono anche gli avversari: l'altro giorno non abbiamo subito un tiro in porta. In ...

Champions League - l'UEFA premia Cristiano Ronaldo : suo il Goal of the Week : Un riconoscimento difficile da conferire ad un altro gesto tecnico, dopo quello eseguito da Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium contro il Manchester United. Una rete splendida, quella del portoghese,...

Cristiano Ronaldo - prima FOTO di famiglia con il gatto da 3.000€ : Georgina Rodriguez pubblica una FOTO su Instagram in cui si mostra accanto a Cristiano Ronaldo, al figlio di lui ed al nuovo ‘lussuoso’ gatto di famiglia Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno accolto un paio di giorni fa in casa un nuovo membro della famiglia: nell’abitazione di CR7 è arrivato infatti uno strano gatto! Cristiano Ronaldo ha già una famiglia numerosa, composta dalla compagna Georgina Rodriguez e dai ...

Cristiano Ronaldo mostra gli addominali - Lingard lo sbeffeggia sui social : la FOTO su Instagram è già virale : Il giocatore del Manchester United ha preso in giro Cristiano Ronaldo sui social, postando un collage diventato immediatamente virale Il primo gol segnato da Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia della Juventus non è servito ai bianconeri per battere il Manchester United, riuscito a ribaltare nel finale il vantaggio firmato dal portoghese. Una prodezza al volo bellissima, inutile però ai fini del risultato finale, visto il ...

Calcio - convocati del Portogallo in Nations League : Cristiano Ronaldo assente contro Italia e Polonia : Sono stati diramati i convocati del Portogallo per le sfide di Nations League contro l’Italia (il 17 novembre a Milano) e contro la Polonia (il 20 novembre a Guimaraes). Spicca, tra i nomi, l’assenza di Cristiano Ronaldo, che sembra dovuta a un motivo di vendetta, e non al fatto di dedicarsi anima e corpo alla stagione con la Juventus. Al giocatore, infatti, sembra proprio non esser andata giù la rabbia per essersi visto sfilare ...

Cristiano Ronaldo - niente convocazione dal Portogallo. Torna Joao Mario : Il ct del Portogallo Fernando Santos ha diramato la lista dei convocati per la doppia sfida con Italia e Polonia valida per la Nations League. Ancora assente Cristiano Ronaldo, fanno invece ritorno ...

Portogallo - giallo Cristiano Ronaldo : il ct Fernando Santos lo esclude nonostante la pre-convocazione : nonostante la pre-convocazione ricevuta nei giorni scorsi, il ct del Portogallo ha deciso di non chiamare Cristiano Ronaldo per le gare con Italia e Polonia Fernando Santos spiazza tutti e, dopo la pre-convocazione inviata a Cristiano Ronaldo nei giorni scorsi, ha deciso di non chiamarlo per le gare di Nations League che il Portogallo giocherà contro Italia e Polonia. Una scelta alquanto strana quella del commissario tecnico portoghese ...

Cristiano Ronaldo - la famiglia si allarga : Georgina presenta il nuovo gatto : Cristiano Ronaldo ci ha abituati ad avere una famiglia molto allargata. E nella sfida contro il Manchester United, nel suo solito box, oltre all'onnipresente Georgina c'era anche il figlioletto che ...

Cristiano Ronaldo - gol al Manchester United ed esulta mostrando gli addominali : una dedica a Georgina : Uno sguardo fisso su Lindelöf per tenere le distanze e non finire in fuorigioco. Poi la lunga corsa alle sue spalle, la palla che cade a spiovente e il destro al volo - meraviglioso - che batte de Gea ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Non facciamo drammi - siamo in ottima forma” : Parole da leader quelle di Cristiano Ronaldo al termine della partita persa all’Allianz Stadium contro il Manchester United. Il fenomeno portoghese ha parlato ai microfoni della Uefa commentando il proprio gol: “Sì è stato un gol fantastico dopo un passaggio molto bello, ma non è bastato. Sono molto contento di aver segnato il mio primo […] L'articolo Juventus, Cristiano Ronaldo: “Non facciamo drammi, siamo in ottima ...

Cristiano Ronaldo pazzo di Georgina - prima di Juventus-Manchester United il pensiero va alla fidanzata : il dolce gesto [VIDEO] : Georgina Rodriguez all’Allianz Stadium per Juventus-Manchester United: il gesto d’amore di CR7 alla sua amata prima del match “Supporting Juve & my #buonanotte #finoallafine “: con questa frase e con una foto che la immortala all’Allianz Stadium, Georgina Rodriguez su Instagram si mostra in tribuna prima della partita tra Juventus e Manchester United. La fidanzata di Cristiano Ronaldo per l’occasione ...

Mourinho umilia la Juve di Cristiano Ronaldo : Lo Stadium è passato dall’esultanza per la prodezza di Cristiano Ronaldo alla mortificazione per la rimonta del Manchester United, arrivata

Juventus - Cristiano Ronaldo punge il Manchester United : “non hanno fatto niente per meritare la vittoria” : Il giocatore portoghese ha commentato la sconfitta subita dalla Juve contro il Manchester United, etichettandola come immeritata Il suo gol, il primo con la maglia della Juventus in Champions League, non è bastato ai bianconeri per battere il Manchester United. Cristiano Ronaldo non è riuscito a regalare i tre punti al club campione d’Italia, colpa di due disattenzioni che hanno permesso ai ‘Red Devils’ di ribaltare il ...