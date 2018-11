Coppa Libertadores | via libera alla finale Boca-River

Coppa Libertadores - incidente auto : morti quattro tifosi del Boca : quattro tifosi del Boca Juniors sono morti ieri in un incidente automobilistico nel distretto di Lobos, nella provincia di Buenos Aires, mentre viaggiavano per assistere alla partita di andata della ...

Coppa Libertadores - il ricorso del Gremio non va a buon fine : la finale sarà Boca-River : River Plate e Boca Juniors si contenderanno la Coppa Libertadores in un doppio confronto che si prospetta essere caldissimo La Conmebol ha respinto la richiesta dei brasiliani del Gremio ed ha confermato gli argentini del River Plate in finale con il Boca Juniors per la Coppa Libertadores, ma ha sanzionato l’allenatore Marcelo Gallardo con quattro partite di sospensione ed una multa di 50mila dollari. Nel ricorso il Gremio chiedevano ...

Coppa Libertadores - Boca Juniors River Plate : rose a confronto. Bandiere - nuovi talenti e 'italiani' : Tantissimi argentini e appassionati di calcio hanno sognato per oltre 100 anni di metterle una di fronte all'altra nella partita più importante di tutte e, alla fine, questo desiderio è stato ...

Coppa Libertadores - Superclasico in finale : sarà Boca-River : Per la prima volta nella storia, il Superclasico argentino deciderà una finale della Coppa Libertadores. Dopo la qualificazione ottenuta dal River Plate a discapito del Gremio di Renato Portaluppi, nella notte italiana anche il Boca Juniors ha ottenuto il pass per l’ultimo atto della Coppa più prestigiosa del Sudamerica. Il 2-2 a San Paolo contro il Palmeiras, sommato al 2-0 dell’andata, ha permesso agli Xeneizes di ...

Coppa Libertadores - dichiarazioni pesantissime di Portaluppi : “Al Var c’era Steve Wonder” : In Italia è conosciuto per l’essere stato un bidone nel periodo a Roma con la maglia giallorossa, ma da allenatore la sua storia è differente. Renato Portaluppi, giunto in semifinale di Coppa Libertadores alla guida del Gremio, è stato eliminato ingiustamente in seguito ad alcuni errori del Var. Le sue dichiarazioni in merito a quanto avvenuto a Porto Alegre sono abbastanza pesanti: “Avrei preferito incassare cinque ...

Coppa Libertadores - caos Var nella semifinale tra Gremio e River : polizia in campo : La rivalità tra brasiliani e argentini è sempre stata particolarmente spiccata e neanche il Var si è rivelato sufficiente ad alleviarla. È successo in Coppa Libertadores, nella semifinale tra Gremio e River Plate, conclusasi con la polizia in assetto antisommossa in campo a difendere l’arbitro dagli assalti dei giocatori brasiliani. In finale va la squadra di Buones Aires, che in finale aspetta il Boca Juniors (vittorioso per 2-0 ...

Coppa Libertadores - il River Plate in finale. Gremio fuori al 95' : ROMA - Il River Plate è in finale di Coppa Libertadores . Gli argentini accedono all'ultimo atto dopo aver ribaltato l'1-0 subito in casa nella semifinale d'andata, andando a vincere 2-1 a Porto ...

Coppa Libertadores : il Boca stende il Palmeiras : E’ finita 2-0 per i padroni di casa la semifinale di andata della Coppa Libertadores giocata ieri notte alla Bombonera che ha opposto il Boca Juniors ai brasiliani del Palmeiras. La squadra ospite, allenata dall’ex ct della Selecao Luiz Felipe Scolari, pur creando poco in avanti ha controllato la situazione fino all’ultimo quarto d’ora si gioco, poi la differenza l’ha fatta Dario Benedetto, bomber del Boca ...

Coppa Libertadores : Palmeiras in semifinale - battuti i cileni del Colo Colo : Il Palmeiras ha battuto 2-0 il Colo-Colo a San Paolo qualificandosi alle semifinali della Coppa Libertadores con un risultato fotocopia rispetto a quello della gara di andata a Santiago del Cile. Il Verdao, guidato dall’ex ct del Brasile Felipe Scolari, è passato in vantaggio al 37′ con Dudu e ha raddoppiato al al 53′ con Miguel Borja. I brasiliani attendono ora di conoscere il nome della prossima rivale che uscirà dal ...