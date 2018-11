Copa Libertadores | Boca-River 2-2 | spettacolo alla Bombonera

Copa Libertadores - Boca-River 2-2 : è show alla Bombonera : Il River festeggia il pareggio. AFP Tormenta, fulmini, rumorose carovane di tifosi per le strade di Buenos Aires e, infine, lo spettacolo che tutto il mondo aspettava dopo 24 ore di suspense per il rinvio causato dal maltempo abbattutosi sabato sulla capitale argentina. Il primo capitolo del Superclasico del secolo tra Boca e River , andata della ...

Copa Libertadores – Pari e spettacolo alla Bombonera : il Boca scappa due volte - il River però non muore mai : I padroni di casa vanno in vantaggio due volte con Abila e Benedetto, facendosi recuperare in entrambi i casi da Pratto e dall’autogol di Izquierdoz Serata di grande calcio in Argentina. La finale di Copa Libertadores, l’equivalente della Champions League del sudamerica, mette di fronte Boca Junior e River Plate. Chiamatelo scherzo del destino, chiamatelo appuntamento con la storia o più semplicemente ‘Superclasico’. Il derby fra le ...

Finale Copa Libertadores - Boca Juniors vs River Plate (diretta esclusiva DAZN) : Boca Juniors su River Plate alle 20 in esclusiva su DAZN. Guardalo GRATIS! AGGIORNAMENTO ore 21:15 del 10/11/2018 - Giove pluvio ha avuto la meglio a Buenos Aires ...

Boca River : il risultato della finale di Copa Libertadores in diretta live : FORMAZIONI Boca Juniors , 4-3-3, : Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallan, Olaza; Perez, Barrios, Nandez; Pavon, Villa, Abila. Allenatore: Guillermo Schelotto River Plate , 4-4-2, : Armani; Montiel, ...

Copa Libertadores - Boca Juniors-River Plate : probabili formazioni e dove vederla : Il SuperClasico non è mai stato una partita come le altre, ma questa volta il derby più caldo del mondo è qualcosa di più: questa volta è leggenda . Per la prima volta infatti Boca Juniors e River Plate si affrontano nella finale di Copa Libertadores , andata questa sera alle 20 italiane a La ...

Copa Libertadores Boca-River : rinviato il Superclasico : Boca Junior-River Plate è stata rinviata a causa del maltempo che imperversa a Buenos Aires. Si gioca domani sera alla ore 20 italiane.Uno degli eventi più attesi del calcio mondiale è stato rinviato a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco dovuto dal forte maltempo. Lo aveva già anticipato nel pomeriggio il segretario generale del Boca Juniors Christian Gribaudo a “Radio La Red”: “Sono già caduti 95 ...

Copa Libertadores - Boca Juniors-River Plate : le probabili formazioni : Per la prima volta nella storia della Copa Libertadores, in finale si assisterà al SuperClásico argentino: Boca Juniors-River Plate. I due club di Buenos Aires arrivano all’atto conclusivo dopo aver superato due squadre brasiliane nella doppia sfida delle semifinali, con il Boca capace di eliminare il Palmeiras senza particolari sussulti e il River autore di una grande impresa […] L'articolo Copa Libertadores, Boca Juniors-River ...