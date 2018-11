Congresso Pd | parte la corsa e non c' è solo Zingaretti

Osa partecipa a Congresso federazione logopedisti a Palermo - : 8 ottobre 2018 Nessun commento Ricerca, premio 'Scienza madre' alla chimica italiana Lucia Banci 7 ottobre 2018 Nessun commento In italia 1000 nuove diagnosi di tumore ogni giorno 5 ottobre 2018 Nessun commento Fertilità, per chi arriva 'senza ...

Berlusconi : "Per partecipare al Congresso di Forza Italia basta un like sul manifesto" : Silvio Berlusconi, ospite di Antonio Tajani a Fiuggi, annuncia che Forza Italia farà un serie di congressi in tutto il Paese. Le modalità di partecipazione? Basterà un like. "Torneremo a essere la prima Forza politica del Paese. Faremo un percorso con congressi comunali aperti al numero maggiore di Italiani e poi congressi provinciali ha affermato il presidente di Forza Italia - per fare questo ho steso un manifesto che ...