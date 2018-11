Conferenza di Palermo | una vigilia tra sedie vuote e viaggi-fantasma

Ecco come leggere la dimensione strategica della Conferenza di Palermo : Politica estera statunitense che, solo grazie alla lotta al "terrorismo", sta inondando l'Africa e i confini della Ue di droni, reti satellitari e basi militari per chiudere la stessa Ue, ...

La Libia alla prova della Conferenza di Palermo. Fra speranze e timori : Tre punti principali che guideranno anche la conferenza per la Libia di Palermo: sicurezza, economia, processo politico nel Paese. Un piano, quello di Salamè che prevederebbe, in tempi rapidi, la ...

Palermo - la Conferenza "short" e il ricatto di Haftar : Una città blindata per una Conferenza "short". Oltre 1900 agenti impegnati per garantire la sicurezza di una due giorni che alla fine, da programma ufficiali, si è ridotta a due ore. Due ore di lavori. E' quanto emerge dal programma ufficiale della Conferenza per la Libia apparso finalmente sul sito della Presidenza del Consiglio. Quando la Conferenza era in fase di gestazione, si pensava a due giornate piene: una, dedicata agli ...

Libia - alla Conferenza di Palermo “attesi i 4 leader del Paese”. Potenze e partner occidentali inviano le seconde linee : Sono attesi i massimi esponenti del frastagliato universo locale e i leader dei Paesi di Africa e Mediterraneo interessati al dossier. Tutti attorno a un tavolo a parlare del futuro della Libia. A rappresentare Bruxelles sarà Federica Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri. Sul fronte delle cancellerie europee invece non ci sarà Macron, anche se sarebbe stato ingenuo pensare il contrario. Merkel aveva promesso, ma ...

Chi ci sarà e chi no alla Conferenza di Palermo sulla Libia : Effettivamente la conferenza di Palermo per la Libia sarà una tappa cruciale per rimettere in piedi il piano delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Paese e per il rilancio della sua economia. ...

Conte - Conferenza Palermo tappa centrale : ANSA, - ROMA, 9 NOV - "Il nostro Governo sostiene con convinzione la strategia portata avanti dalle Nazioni Unite. Proprio in questo processo di stabilizzazione si inserisce la due giorni di Palermo, ...

'For/with Libia' - ecco il logo della Conferenza di Palermo : La conferenza per la Libia mira a dare sostanza al percorso di stabilizzazione anche promuovendo alcuni specifici ed importanti progressi in materia di sicurezza ed economia. Questa occasione di ...

Libia - la Merkel non sarà alla Conferenza di Palermo. Per il piano dell’Onu elezioni parlamentari possibili già nel 2019 : Un progetto per la sicurezza di Tripoli e una road map per il cammino istituzionale della Libia: sono i due elementi chiave del piano di azione che l’inviato delle Nazioni Unite nel Paese nordafricano, Ghassan Salamè, presenta al Consiglio di Sicurezza in vista della Conferenza di Palermo del 12 e 13 novembre. Un vertice su cui il governo italiano punta molto, a partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Enzo ...

Contrasti tra Interno ed Esteri sulla gestione della Conferenza sulla Libia a Palermo : "Noi ce l'abbiamo mesa tutta. Ma non tutti, fuori da qui, hanno mostrato la stessa determinazione e, soprattutto, non tutti hanno remato nella stessa direzione". Non si tratta di mettere le mani avanti per non cadere indietro – metafora ginnica per dire prepariamoci a gestire un flop – ma le considerazioni fatte ad HuffPost da una fonte molto addentro al dossier-Libia, e alla sofferta preparazione della Conferenza internazionale di ...

Un Gheddafi di troppo alla Conferenza di Palermo per la Libia : alla Conferenza per la Libia un posto resterà vuoto. Perché la sua presenza, tra i capi, o presunti tali, libici, non è mai stata presa in considerazione. troppo "pesante" è il nome che porta, e quel nome potrebbe imbarazzare in molti, anche in Italia. Ma sarà lui il "convitato di pietra" della due giorni di Palermo, con il quale qualunque road map uscirà dal summit dovrà fare i conti. Il suo nome ...

Libia - Conte : massima attenzione Francia su Conferenza Palermo : Roma, 2 nov., askanews, - 'Stiamo definendo l'agenda e i dettagli, sulla partecipazione dei singoli paesi non avrebbe senso ora. Confermo che tutti i paesi avranno partecipazione ai più elevati ...

Roma "conquista" Haftar : Conferenza a Palermo per una roadmap condivisa : Haftar a Palermo: missione ri-compiuta. L'uomo forte della Cirenaica, parteciperà alla conferenza sulla Libia dei prossimi 12 e 13 novembre. Per la diplomazia italiana, che a questo ha lavorato da tempo, è un indubbio successo. E lo è,non solo per la presenza in sé, ma per lo spirito costruttivo con il quale colui che ambisce a essere il futuro presidente della "nuova Libia" si appresta a partecipare alle due giorni ...