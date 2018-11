Con i soldi della Tav si potrebbe portare l' Alta Velocità al Sud | dice Lezzi

Tutti fanno i soldi Con il logo della NASA (tranne la NASA) : Lo Spazio va di moda e sempre più aziende vendono magliette, giacche e scarpe con il simbolo dell'agenzia spaziale statunitense

Soldi e fisco - quello che le cifre non diCono : E a questo crocevia si incontrano economia, statistica, sociologia e politica. A seconda della strada da imboccare ci ritroveremmo a riflettere da diverse angolazioni sulla crisi economica che ha ...

Napoli - il Concorso per infermieri al Cardarelli era truccato : soldi per le risposte : Al giorno d'oggi riuscire a trovare un posto di lavoro a tempo indeterminato sembra sempre più un miraggio e, proprio per questa ragione, i casi in cui la gente prova ad approfittare di qualche favore nel corso di un concorso pubblico [VIDEO]continuano ad emergere inevitabilmente. L'ultimo episodio si è registrato al noto ospedale Cardarelli di Napoli, dove le prove per infermieri venivano truccate in cambio di denaro. I soggetti interessati ...

L'azienda italiana che ha sConfitto Ikea - il titolare : «Partito dal garage di casa Con i soldi che mi ha prestato mia mamma» : L'Italia si è presa la sua rivincita sulla Svezia dopo la mancata qualificazione al Mondiale di calcio. «Partito dal garage di casa con i soldi che mi ha prestato mia mamma per comprare un computer». Oggi Alberto Paglialunga ha addirittura sconfitto Ikea. Con la sua azienda salentina, la «Deghi S.p.A.», leader nella vendita online di prodotti per il settore «mobili & arredi», si è aggiudicata ieri sera a Milano il Premio Negozio Web Italia ...

Riforma Coni - Valente : 'Basta clientelismi - soldi alle federazioni che li meritano' : Questa Riforma è per il bene dello sport o un attacco al presidente del Coni? 'Il mondo sta cambiando, se qualcuno si è fermato alla prima Repubblica farebbe bene a guardare il contesto politico ...

Infermieri Cardarelli - il Concorso era truccato : tre denunciati. Soldi in cambio di aiuti ai test : Ne hanno scoperti in tre, sono stati identificati e denunciati. Sono i primi nomi di un'inchiesta che riguarda un metodo, un sistema, una presunta trama illecita fondata su un bisogno primario: un ...

?Infermieri Cardarelli - il Concorso era truccato : tre denunciati. Soldi in cambio di aiuti ai test : Ne hanno scoperti in tre, sono stati identificati e denunciati. Sono i primi nomi di un?inchiesta che riguarda un metodo, un sistema, una presunta trama illecita fondata su un bisogno primario:...

BRASILE - RONALDINHO SENZA SOLDI 'HA SOLO 6 EURO SU ConTO IN BANCA'/ Passaporto ritirato : guai Con la giustizia - IlSussidiario.net : RONALDINHO SENZA SOLDI: Secondo i media brasiliani l'ex calciatore avrebbe solamente sei EURO sul proprio CONTO bancario. Ma ci sono dubbi...

Mastercard prepagate e anonime agli immigrati - l'ombra di George Soros : ma Con quali soldi? : ... che aveva lo scopo dichiarato di 'aiutare i migranti, i rifugiati e altri che lottano all' interno delle loro comunità in tutto il mondo per migliorare il loro status economico e sociale'. Soros ...

Riace - il vice di Lucano scrive al Viminale : “Senza soldi e Con chiusura Sprar rischi per la gestione dei migranti ospiti” : Riace vuole guardare avanti, voltare pagina dopo la bufera politica e giudiziaria che ha travolto il Comune e concentrarsi su un modello di accoglienza senza soldi pubblici. E’ la linea indicata già dopo la revoca dei finanziamenti da parte del ministero dal sindaco sospeso Mimmo Lucano, che ora ha il divieto di dimora per l’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e presunte irregolarità in un appalto per il ...

La politica scippa i soldi al Coni : Nella manovra finanziaria su cui il governo deve ottenere il via libera da Camera e Senato è stata inserita anche una 'riforma' del sistema sportivo italiano. Una riforma - della quale il presidente ...

Rugby - Italia asfaltata dall’Irlanda al Soldier Field di Chicago : azzurri demoliti Con il punteggio di 54-7 : Finisce male il Test Match contro l’Irlanda per gli azzurri, costretti a cedere con il pesantissimo punteggio di 54-7 L’Irlanda ribadisce il proprio status di seconda forza del ranking internazionale superando l’Italia sul prato del Soldier Field di Chicago nel test-match che inaugura l’autunno internazionale degli azzurri di Conor O’Shea. Finisce 54-7 per i campioni del 6 Nazioni, ma a impressionare è il parziale di 40-0 con cui, ...

'Cosa devi fare invece di buttare i soldi nel c***o'. Feltri - brutale Consiglio salva-Italia a Salvini : La spending review ideata da Mario Monti, e mai realizzata dal medesimo per totale incapacità amministrativa, è finita in archivio o nel cassetto dei sogni. Chiunque ha governato ha promesso di ...

Usain Bolt - carriera da calciatore già finita : Con gli assi del pallone ha in comune solo la fame di soldi : Perché nel giorno in cui i fieri Central Coast Mariners di Gosford, Nuovo Galles del Sud, Australia - insomma: l' angolino del mondo in fondo a destra - gli propongono comunque un contratto da vero ...