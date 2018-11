Comitato idonei infanzia | primaria e secondaria Concorso 2016 | “Ruolo per gli idonei”

scuolainforma

(Di domenica 11 novembre 2018) Domani, lunedì 12 Novembre 2018, ile Scuola, davanti al Miur, protesterà per chiedere l’immissione in ruolo di tutti glialla tornata concorsuale. Ecco di seguito il comunicato stampa., Scuola, chiedono immediato intervento al governo nella legge di stabilità e in mille proroghe: “Queglidevono essere assunti in ruolo” Glichiedono al Ministro Bussetti di mettere nero su bianco un diritto al ruolo che essi rivendicano dopo aver superato unOrdinario, altamente selettivo, Discussione in aula e assunzione di responsabilità ben precise e chiare. Assunzione già riconosciuta con decreto 334 ter e bis, che ha riconosciuti lo sbarramento del 10% e l’apertura ...