Come sono “questi qua”

Raggi assolta - Di Battista contro la stampa : “I pennivendoli l’hanno colpita Come donna. Ma le puttane sono loro” : “I pennivendoli hanno colpito Virginia Raggi come donna. Ma le uniche puttane sono loro”. Alessandro Di Battista, dopo l’assoluzione della sindaca di Roma M5s, ha scritto un post su Facebook e ha attaccato direttamente i giornalisti. “Virginia è stata assolta”, ha esordito difendendo i pm proprio come il capo politico Luigi Di Maio. “Non ve la prendete con i pubblici ministeri, hanno solo fatto il loro lavoro. ...

Come sono stati questi due anni e mezzo di Virginia Raggi sindaco : La sentenza nel processo che ha visto imputata Virginia Raggi con l'accusa di falso per la nomina di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo costituisce lo spartiacque dell'esperienza del M5s ...

Fabrizio Corona : «Con Ilary una delle scene più brutte della tv. Asia? Ecco Come si sono innamorato» : ?Se vedo Ilary l?abbraccio e le chiedo scusa, perché quello che è successo, rispetto a quello che ho passato, è una cosa effimera?, Leggo.it torna a parlare di...

#iononsonoComeloro : sabato 10 in piazza delle Carceri liberi cittadini contro la disumanità : Prato, la manifestazione non parte da nessun partito, nessuna associazione ma da una privata cittadina che ha lanciato l'idea su Facebook ed ha trovato velocemente centinaia di adesioni

Medico legale : cosa fa - a cosa serve - Come ottenere una perizia e quali sono i migliori medici legali : Nell’articolo di oggi abbiamo deciso di parlarvi della figura del Medico legale in quanto non tutti sanno realmente di cosa si occupa e a cosa serve nello specifico. Inoltre vi forniremo tutte le informazioni utili per scoprire quando è possibile richiedere una perizia Medico legale e cosa è necessario fare per ottenerla. A seguire poi troverete quelli che sono i migliori medici legali che lavorano in Italia. Medico legale, a cosa serve e ...

Red Dead Redemption 2 : Come aumentare l’onore e quali sono le ricompense : L’onore in Red Dead Redemption 2 è molto importante, non solo perchè può decidere il tipo di finale al quale andrete incontro al termine dell’avventura, ma vi permette di accedere o meno a bonus e sbloccabili, scopriamo insieme Come fare per aumentare l’onore e cosa potete ottenere con esso. Red Dead Redemption 2: Guida all’onore Agire con disonore non solo non è ben visto dalla legge ma non ...

Giulia De Lellis e Irama Come si sono conosciuti? Ecco quando tutto è iniziato : Giulia De Lellis e Irama stanno insieme: come si sono conosciuti e quando tutto è iniziato Giulia De Lellis e Irama sono ufficialmente una coppia, e ormai non si parla d’altro. I fan dei due, alcuni entusiasti altri semplicemente sorpresi, non fanno che parlare d’altro sui social. Andrea Damante, quindi, sembra un capitolo chiuso definitivamente […] L'articolo Giulia De Lellis e Irama come si sono conosciuti? Ecco quando tutto ...

Doping - la rabbia di Magnini : 'Accanimento - sentenza già scritta. Io Come CR7 : sono un esempio' : Lui ha detto 'sono un esempio nello sport' e lo sono anche io'. È quanto tiene a specificare l'ex nuotatore azzurro e due volte campione del mondo, Filippo Magnini, condannato a 4 anni di stop per ...

Doping : quattro anni di squalifica a Magnini | L'ex campione replica : "Io sono Come Cr7 - mi accusano ma sono un esempio nello sport" : E' questa la decisione presa dal Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia nei confronti delL'ex campione azzurro, a processo per uso o tentato uso di sostanze dopanti. L'accusa aveva chiesto otto anni di stop.

Contraccettivi orali - quali sono e Come funzionano : Fra i Contraccettivi più utilizzati dalle donne troviamo quelli che vengono somministrati per via orale. Il più famoso è la pillola, che viene assunta per bocca tutti i giorni alla stessa ora. Grazie ad una particolare combinazione di ormoni, questo medicinale consente di inibire l’ovulazione. Ad oggi esistono due tipologie di anticoncezionali orali (o ormonali): la pillola estroprogestinica e la minipillola. La prima è formata da ...

Squalifica Magnini - l’ex nuotatore è furioso : “sono incazzato nero! Io Come Cristiano Ronaldo” : Filippo Magnini Squalificato per 4 anni per doping, ha inveito contro tale decisione all’uscita da tribunale dopo la lettura della sentenza “E’ una sentenza che era già scritta e per questo sono incazzato nero. Il procuratore Laviani mi ha detto al processo, sbattendo i pugni sul tavolo: ‘Basta, ormai questa è una questione personale’. Parliamo di un accanimento, di una forzatura. Faremo sicuramente ...

Dal colesterolo all’ipertensione - gli alimenti ricchi di antocianine favoriscono una migliore salute del cuore : ecco Come e quali sono : Vestirsi di rosso è diventato un modo popolare per supportare la prevenzione delle malattie cardiache, responsabili principali della mortalità femminile. Ora un nuovo studio suggerisce che anche “mangiare rosso” potrebbe essere uno dei modi migliori per mantenere il cuore in salute, scopriamo perché. Lo studio, pubblicato su Critical Reviews in Food Science and Nutrition, è l’analisi sistematica di 19 diversi studi che coinvolgono oltre 602.000 ...

Asia Argento e Fabrizio Corona sono fidanzati : “Ci dipingono Come dannati”. Lo scoop e la foto del bacio su Chi : Tenetevi forte: Asia Argento e Fabrizio Corona si sono fidanzati. “Ho vissuto gli ultimi mesi come un’eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l’affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace. Se dovesse tradire la mia fiducia? L’ho messo in conto, ma perde lui”, rivela Asia Argento in una clamorosa un’intervista verità a Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre. Il ...

Ci sono nuovi indizi su Come furono costruite le piramidi : La scoperta di una rampa offre qualche elemento in più su come facessero gli antichi egizi a spostare e sollevare grandi blocchi di pietra