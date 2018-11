Classifica AnTuTu ottobre | HUawei sbaraglia la concorrenza

Huawei Mate 20 Pro mette tutti in riga nella Classifica AnTuTu di ottobre : AnTuTu ha pubblicato la top 10 di ottobre degli smartphone Android più performanti, che vede primeggiare Huawei Mate 20 Pro con il suo Kirin 980. L'articolo Huawei Mate 20 Pro mette tutti in riga nella classifica AnTuTu di ottobre proviene da TuttoAndroid.

iPad Pro batte ogni record : primo Classifica to su AnTuTu : Dopo il primato di iPhone XS Max [VIDEO], sono i nuovi iPad a salire sul trono: il passaggio su Geekbench lo scorso giovedì e quello dell'altro ieri su AnTuTu consegnano il primo posto ai tablet di Cupertino, che totalizzano ben 557.679 punti. Tutto merito del nuovo chip Il grande protagonista di questo exploit è sicuramente il nuovo chipset A12X Bionic, che sottolinea il distacco considerevole tra iPad Pro [VIDEO] e dispositivi come il ...

Il binomio Huawei Mate 20-Kirin 980 sbaraglia tutti nella Classifica AnTuTu di ottobre : La classifica di AnTuTu di ottobre 2018 in quanto a prestazioni degli smartphone Android parla chiaro: il nuovo HiSilicon Kirin 980 dentro la serie Huawei Mate 20 rende più di qualsiasi altro binomio nei benchmark. Le prime tre posizioni sono tutte occupate dai nuovi top di gamma di Huawei e tutti gli altri debbono inseguire. L'articolo Il binomio Huawei Mate 20-Kirin 980 sbaraglia tutti nella classifica AnTuTu di ottobre proviene da ...

AnTuTu Classifica i 10 smartphone android più veloci a settembre 2018 : le novità : Il Benchmark AnTuTu stila la nuova classifica dei 10 smartphone con sistema operativo android più veloci fino a settembre 2018: ecco le novità.Come di consuetudine uno dei più famosi Benchmark per dispositivi mobili al mondo, AnTuTu, stila la propria classifica elencando quali sono i 10 smartphone con sistema operativo android più veloci al mondo.Rispetto al mese di agosto 2018 la classifica è mutata in alcune posizioni, dato che si sono ...