City stende lo United e torna primo : ANSA, - LONDRA, 11 NOV - Vittoria per 3-1 e primato per il Manchester City : i Citizens affondano il Manchester United , e ritrovano la testa della Premier League, superando il Liverpool che oggi ha ...

Champions League : il City stende lo Shakhtar e vola in vetta - pari in extremis per il Lione : Francesi raggiunti sul gong dall'Hoffenheim, Guardiola trova il tris e ringrazia. L'Ajax passa nel recupero sul Benfica