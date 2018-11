Cina | arrivano i conduttori robot di Tg

Blastingnews

(Di domenica 11 novembre 2018) Inhanno debuttato i primivirtuali di telegiornali, realizzati con gli ultimi ritrovati del settore tecnologico. Salve a tutti. Sono un conduttore in inglese realizzato con Intelligenza Artificiale. Questo è il mio primo giorno presso l'agenzia di stampa Xinhua. La mia voce e il mio aspetto si basano su Zhang Zhao, queste in sintesi le parole pronunciate da uno degli anchorman artificiali durante un video di presentazione mostrato alla World Internet Conference a Wuzhenorientale, consueta manifestazione nella quale vengono presentate le ultime e innovative invenzioni VIDEOdella tecnologia cinese. Gli avatar sono nati da una collaborazione tra l'agenzia di stampa Xinhua e il motore di ricerca Sogou. Nello specifico, si tratta di due giornalisti virtuali: uno si esprime in lingua inglese, e l'altro rigorosamente in cinese. Entrambi ricalcano le fattezze ...