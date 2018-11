Ciclismo | Vincenzo Nibali valuta la doppietta Giro-Tour | “strada fattibile”

Ciclismo - Vincenzo Nibali punta il 2019 : 'Giro o Tour? Valuterò con il mio team' : Vincenzo Nibali ha partecipato a Biella all'inaugurazione dell'Accademia dello Sport Pietro Micca , voluta con il fratello dall'ex corridore professionista Denis Lunghi. Il siciliano si è anche divertito sulla pedana della scherma, prendendo lezioni da Valentina Vezzali, prima ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Devo essere professionista fino al termine del mio contratto' : Vincenzo Nibali è gia' risalito in sella nel weekend appena concluso. Ad appena tre settimane dal Giro di Lombardia, vera e propria chiusura della stagione, il capitano del Team Bahrain-Merida ha partecipato ad un'ultima corsa, un criterium organizzato da ASO la Societa' del Tour de France nel Paese nipponico. Questa è stata indubbiamente l'occasione non solo per rivedere Nibali in azione - seppure in un contesto più da esibizione che non da ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Giro d’Italia o Tour de France? Potrei anche correre entrambi” : Archiviata la stagione 2018 con il quarto posto al Criterium di Saitama, per Vincenzo Nibali è già tempo di pianificare il 2019. I percorsi del Giro d’Italia e del Tour de France sono stati svelati nelle ultime settimane. Sebbene la scelta non sia ancora stata ufficializzata, appare quasi scontato che lo Squalo sarà al via dell’edizione n.102 della Corsa Rosa. Troppo grande il richiamo delle strade di casa, nonché di quel record di ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali dà spettacolo al Saitama Criterium! Valverde batte Thomas in volata : Vincenzo Nibali ha dato grande spettacolo durante il Criterium di Saitama, tradizionale kermesse di fine stagione che si corre per le strade di questa città giapponese e organizzata sotto l’egida del Tour de France. Lo Squalo ha attaccato a ripetizione infiammando i tanti appassionati e dimostrando di avere un’ottima gamba dopo l’infortunio subito alla Grande Boucle e la conseguente operazione: buon finale di stagione per il ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali correrà il Criterium di Saitama. In Croazia i piani per il 2019 : sarà al Giro d’Italia? : Vincenzo Nibali vola in Giappone per correre il Criterium di Saitama in programma domenica 4 novembre. Lo Squalo è tornato dalle vacanze a Zanzibar ed è subito salito su un altro aereo alla volta del Sol Levante dove parteciperà alla sesta edizione di questa kermesse a cui prenderanno parte anche Geraint Thomas (fresco vincitore del Tour de France) e Alejandro Valverde (Campione del Mondo). Una sgambata tranquilla per il siciliano che il ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali farà l’attore : reciterà in “Avrei voluto essere Bartali”. Lo Squalo al cinema : Vincenzo Nibali è pronto per fare il suo esordio assoluto da attore. Lo Squalo, che in questi giorni si sta godendo una meritatissima vacanza al termine di una stagione sfortunata con l’infortunio patito al Tour de France, parteciperà infatti al film “Avrei voluto essere Bartali“ diretto dal regista pisano Alberto Cavallini. Il siciliano reciterà in un piccolo cameo, una partecipazione di contorno che però permetterà al quasi ...

Ciclismo - il futuro di Vincenzo Nibali. Ancora tre anni da protagonista - nodo rinnovo del contratto con la Bahrein Merida : Il 2018 doveva essere l’anno del sogno iridato per Vincenzo Nibali e invece si è trasformato in un mezzo incubo, soprattutto sul finale. Il fenomeno siciliano però non ha lasciato nulla al caso e, nonostante la sfortuna (davvero clamorosa, con la caduta sull’Alpe d’Huez che ha compromesso un cammino che stava procedendo al meglio), potrà ricordare questa annata in ogni caso in modo positivo: a marzo infatti è arrivata la ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Sarei lusingato di un’offerta della Sky - sono unici’ : La tormentata stagione di Vincenzo Nibali [VIDEO] ha trovato un finale in grande stile al Giro di Lombardia, in cui il campione siciliano ha concluso al secondo posto dopo una corsa di straordinario spessore. Il capitano del Team Bahrain Merida ha ritrovato la fiducia per ricominciare a guardare al futuro e programmare la prossima stagione e non solo. Nibali è ancora sotto contratto con il Team Bahrain Merida per il 2019, ma sotto traccia si è ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali in procura : verrà ascoltato per la caduta al Tour de France - lo Squalo aveva denunciato il tifoso : Vincenzo Nibali ha concluso la stagione agonistica con il secondo posto al Giro di Lombardia, un risultato estremamente positivo in coda a un’annata purtroppo caratterizzata dal brutto infortunio capitato al Tour de France, la frattura della decima vertebra toracica causa di una caduta provocata dalla follia di uno spettatore. Quell’episodio ha compromesso tutti gli obiettivi dello Squalo che puntava a vincere la Grande Boucle e il ...

Ciclismo - gli obiettivi di Vincenzo Nibali nel 2019. Giro d’Italia - Vuelta e Lombardia nel mirino : Archiviato un 2018 all’insegna della sfortuna, Vincenzo Nibali può finalmente guardare alla nuova stagione con rinnovata fiducia ed entusiasmo. L’esaltante prova al Giro di Lombardia, concluso al 2° posto alle spalle di Thibaut Pinot, ha dimostrato come il 33enne siciliano abbia ritrovato la condizione migliore e sia pronto a lasciarsi definitivamente alle spalle l’infortunio alle vertebre rimediato al Tour de France per ...

Ciclismo : un’Italia da sette in pagella. Elia Viviani e Vincenzo Nibali le stelle - molto male nelle corse a tappe : Anche se mancano le ultime corse, con il Gree-Tour of Guangxi che andrà definitivamente a chiudere il calendario del World Tour, si può considerare chiusa la stagione 2018 del Ciclismo internazionale. Andando a fare un bilancio sulla situazione del Bel Paese, un voto in un’ideale pagella non può che essere positivo, viste le tante vittorie arrivate durante l’annata. Ci sono state però alcune mancanze. Andiamo a scoprire il meglio e ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali vuole correre (almeno) fino al 2021. Spunta un clamoroso interesse del Team Sky : La sfortunata seconda parte di stagione 2018 ha, se possibile, ulteriormente accresciuto la fame di Ciclismo di Vincenzo Nibali. Lo Squalo, che compirà 34 anni il prossimo mese di novembre, ha compreso di poter dare ancora molto a questo sport ed il trionfo iridato del 38enne Alejandro Valverde gli ha infuso una motivazione supplementare. Il fuoriclasse messinese punta al tris al Giro d’Italia nel 2019, dove proverà a strappare a Fiorenzo ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Sto diminuendo il distacco - ma potrei finire il tempo’ : Il finale di stagione di Vincenzo Nibali [VIDEO] si sta rivelando una rincorsa alla condizione atletica giusta per poter essere in grado di correre per la vittoria al Giro di Lombardia. Dopo l’incidente del Tour e la delusione del Mondiale il fuoriclasse siciliano è tornato a correre al Giro dell’Emilia ed oggi ha continuato con la Tre Valli Varesine. Nibali ha mostrato dei chiari progressi, senza però riuscire a lasciare il segno nei momenti ...

Ciclismo - Ranking UCI (8 ottobre) : Alejandro Valverde in testa - Elia Viviani terzo. L’Italia scivola in quarta piazza - crolla Vincenzo Nibali : Alejandro Valverde si conferma in testa al Ranking UCI, la speciale classifica stilata della Federazione Internazionale di Ciclismo. Il fresco Campione del Mondo, che era balzato al comando della graduatoria proprio settimana scorsa dopo il suo trionfo a Innsbruck, può contare su 3963 punti e un vantaggio di oltre 800 punti nei confronti del britannico Simon Yates (3160), vincitore della Vuelta di Spagna. Elia Viviani ritrova la terza piazza ...