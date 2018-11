Ciclismo | la Androni sale a 18 corridori con l’arrivo di Montaguti

Ciclismo - colpo dell'Androni Sidermec : dall'Ag2r arriva l'esperto Matteo Montaguti : La formazione campione d'Italia ha messo sotto contratto l'esperto corridore forlivese, che saluta così l'Ag2r dopo otto stagioni Nuovo arrivo in casa Androni Giocattoli Sidermec . Nel 2019, infatti, ...

Ciclismo - colpo dell’Androni Sidermec : dall’Ag2r arriva l’esperto Matteo Montaguti : La formazione campione d’Italia ha messo sotto contratto l’esperto corridore forlivese, che saluta così l’Ag2r dopo otto stagioni Nuovo arrivo in casa Androni Giocattoli Sidermec. Nel 2019, infatti, vestirà la maglia dei campioni d’Italia Matteo Montaguti. L’esperto corridore forlivese, dopo ben otto stagioni, saluta l’Ag2r, il team francese di World Tour che ne ha accompagnato gran parte della carriera. ...

Ciclismo - la Androni già al completo per la stagione 2019 : Mentre in Cina ancora si pedala con Manuel Belletti tra i protagonisti, la Androni Sidermec ha gia' completato il suo organico per la prossima stagione. La squadra diretta da Gianni Savio cambiera' diversi uomini ma tenendo fede al suo progetto che ha sempre messo al centro i corridori aggressivi e gli scalatori. La nuova Androni non contera' più sul fresco talento di Ivan Ramiro Sosa, pronto a passare alla Sky dopo una lunga vicenda di mercato, ...

Giro d’Italia 2019 : posto assicurato per l’Androni - che vince la Ciclismo Cup : Con il terzo posto di Davide Ballerini oggi al Gran Piemonte, l’Androni-Sidermec conquista ufficialmente la classifica a squadre delle Ciclismo Cup e avrà quindi il diritto di partecipare al Giro d’Italia 2019. Un grande risultato per la formazione di Gianni Savio, che per il secondo anno consecutivo si impone in questa speciale graduatoria, che tiene conti dei risultati delle diverse corse italiane della stagione. l’Androni ha vinto nettamente ...

Ciclismo - la Androni rimborsa la Trek Segafredo : Sosa può seguire Bernal alla Sky : L’intrigo di ciclomercato che ha avuto come protagonista il giovane talento colombiano Ivan Ramiro Sosa è arrivato al suo epilogo. Lo scalatore lanciato da Gianni Savio era stato annunciato alla Trek Segafredo per la prossima stagione, ma il Team Sky [VIDEO] è riuscito a far saltare il passaggio e portare il corridore al fianco di Egan Bernal. Nell’ingarbugliata vicenda hanno fatto discutere anche i bonus che la Androni aveva gia' ricevuto per ...