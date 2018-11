Ciclismo | Andrea Tafi sogna la Parigi-Roubaix a 52 anni | quale squadra per il toscano?

Ciclismo : Andrea Tafi ha trovato una squadra - il sogno Parigi Roubaix può concretizzarsi : Sembrava un’idea impossibile buttata la' tra il sogno e la pazzia, invece Andrea Tafi si avvicina sempre di più alla Parigi Roubaix. Il 52enne ex corridore toscano ha espresso qualche settimana fa il suo desiderio di tornare nella prossima stagione a correre la classica vinta nel 1999, ultimo italiano a conquistarla. Vent'anni dopo quel trionfo solitario nel velodromo di Roubaix Tafi vorrebbe essere al via della corsa più massacrante del grande ...

Ciclismo - è morto l'ex pro Andrea Manfredi : era sull'aereo caduto in Indonesia : ROMA - Andrea Manfredi , il giovane italiano di Marina di Massa morto nell'incidente aereo a Giacarta, Indonesia,, aveva un passato da ciclista professionista. Nel 2013 il 26enne aveva gareggiato con ...

Ciclismo - Andrea Manfredi tra le vittime dell’incidente aereo in Indonesia. Ex professionista - aveva 26 anni : Un tragico incidente aereo è avvenuto nella notte italiana in Indonesia. Un Boeing 737 Max 8 è precipitato dopo 13 minuti dal decollo avvenuto nell’aeroporto della capitale Jakarta. Il mezzo era diretto verso Pangkal Pinang, al largo di Sumatra. Tutti i 189 passeggeri sono purtroppo deceduti come ha riferito il Presidente della Lion Air Edward Sirait e tra di loro c’era anche italiano: si tratta, come ha confermato la Farnesina, di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Remco Evenepoel è un cannibale. Medaglia di bronzo per Andrea Piccolo nella cronometro juniores : Il Ciclismo internazionale ha ufficialmente un nuovo cannibale, almeno per quanto riguarda le categorie giovanili. Remco Evenepoel non sente minimamente la pressione e va a prendersi il titolo mondiale in quel di Innsbruck nella cronometro individuale maschile juniores. Il belga, classe 2000, già pronto al grandissimo salto da professionista con la Quick-Step Floors, domina in lungo e in largo la prova lasciando lontanissimi tutti gli avversari. ...