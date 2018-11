Chievo Verona | clamoroso! Gian Piero Ventura si dimette | ecco il motivo dell’incredibile

Ventura si è dimesso : non è più l'allenatore del Chievo Verona : Un fulmine a ciel sereno, una notizia inattesa: Gian Piero Ventura ha rassegnato ufficialmente le dimissioni da allenatore del Chievo Verona. L'annuncio a sorpresa è arrivato al termine del match ...

Chievo Verona - Campedelli : “Sto passando un periodo infernale. Buttano solo fango…” : Luca Campedelli, presidente del Chievo Verona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport analizzando il momento della sua squadra. Il presidente si è detto stufo di come stanno trattando i clivensi, ancora fermi a -1 nella classifica di Serie A: “Sono otto mesi che Buttano fango addosso al mio Chievo. Otto mesi di inferno. Mi […] L'articolo Chievo Verona, Campedelli: “Sto passando un periodo infernale. Buttano solo ...

Chievo Verona - Ventura perde ancora ma sorprende tutti : “sono contento” : Gian Piero Ventura stranamente contento della sua squadra nonostante la classifica non sorrida ed abbia perso 3 gare su 3 da quando è al Chievo Gian Piero Ventura si è presentato in conferenza stampa dopo la terza sconfitta su altrettante gare da quando siede sulla panchina del Chievo Verona. Dopo lo 0-2 contro il Sassuolo, Ventura ha sorpreso tutti con dichiarazioni che cozzano con i risultati della sua squadra: “Comincio subito a ...

Napoli - ancora assente Meret : il portiere atteso contro il Chievo Verona : Non c’è ancora pace per Alex Meret, il portiere del Napoli non figura ancora tra i convocati per il match interno contro la Roma. atteso per le partite di settembre, l’ex Spal e Udinese ha ritardato il rientro per un problema che si è rivelato più grave del previsto. Ora ci siamo però, l’estremo difensore […] L'articolo Napoli, ancora assente Meret: il portiere atteso contro il Chievo Verona proviene da Serie A News ...

Chievo Verona - Ventura : “contro il Cagliari buone sensazioni” : Dopo la pesantissima sconfitta contro l’Atalanta ora al Chievo di Ventura tocca il Cagliari dell’ex tecnico gialloblu Rolando Maran. Un momento delicato in casa Chievo non solo per i risultati, ma anche per la fila interminabile di assenti: Cacciatore, Tomovic, Pucciarelli, Barba e qualche problema anche per capitan Pellissier. Obi e Giaccherini, invece, saranno convocati. “La settimana è andata bene, ho buone sensazioni ...

Chievo Verona - Campedelli difende Ventura : “Chiamato per centrare la salvezza - rimaniamo compatti” : Il presidente del Chievo Luca Campedelli, dopo aver preso atto dei molteplici attacchi mediatici rivolti ingiustamente alla persona di Gian Piero Ventura, ha dichiarato di essere rimasto sconcertato da tali accuse e ha invitato a procedere compatti verso l’obiettivo stagionale della salvezza: “Ho chiamato Mister Ventura poco più di una settimana fa per centrare l’obiettivo della permanenza in Serie A e per far sì che i ...

Chievo Verona - ora è ufficiale : Ventura è il nuovo allenatore : In casa Chievo ora è ufficiale: Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore dei clivensi. Il presidente Campedelli, che ieri aveva comunicato l’esonero di Lorenzo D’Anna, reduce da molti risultati negativi, oggi ha annunciato il nuovo tecnico. L’ex ct della Nazionale, ricordato per il “disastro Mondiale” contro la Svezia, ripartirà dunque dalla squadra di Verona. […] L'articolo Chievo Verona, ora è ufficiale: ...

Chievo Verona - Ventura ha firmato : contratto di due anni : Mancava solo l’annuncio ufficiale, che puntualmente è arrivato nella mattinata di oggi. Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo, come comunicato dalla stessa società veronese su twitter. Insieme a Ventura arrivano a Verona anche il vice Salvatore Sullo e il preparatore atletico Alessandro Innocenti. L’ex ct della Nazionale ha chiesto un rafforzamento della squadra nel prossimo mercato di gennaio, ma nel frattempo ha ...

