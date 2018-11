Chievo | Ventura si dimette Società | Spiazzati

Serie A - Gian Piero Ventura lascia il Chievo : l'ex ct si è dimesso : Gian Piero Ventura si è dimesso, l'ex ct della nazionale ha deciso di abbandonare la guida del Chievo dopo il pareggio odierno contro il Bologna. Non è bastato il primo punto conquistato nella sua ...

Serie A - Chievo : Ventura si dimette : 18.21 Finisce dopo appena 4 partite l'avVentura di Gian Piero Ventura sulla panchina del Chievo ultimo in classifica. L'ex ct dell'Italia, a sorpresa, ha rassegnato le dimissioni proprio nel giorno in cui era riuscito a conquistare il primo punto sulla panchina dei gialloblù (2-2 al Bentegodi con il Bologna) dopo un inizio durissimo cha aveva fruttato 3 sconfitte consecutive. Il tecnico, dopo il match con i felsinei, è rimasto a lungo negli ...

Serie A - Gian Piero Ventura rassegna le dimissioni : non sarà più l’allenatore del Chievo : Gian Piero Ventura si è dimesso dal ruolo di allenatore del Chievo Verona al termine della partita contro il Bologna che i gialloblù sono riusciti a pareggiare per 2-2. I veneti hanno conquistato il primo punto in Serie A da quando l’ex CT della Nazionale siede sulla loro panchina ma subito dopo l’incontro è arrivato l’inatteso annuncio, un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha dato una scossa a tutto l’ambiente, la ...

