Chievo | Ventura si dimette

Serie A - Gian Piero Ventura rassegna le dimissioni : non sarà più l’allenatore del Chievo : Gian Piero Ventura si è dimesso dal ruolo di allenatore del Chievo Verona al termine della partita contro il Bologna che i gialloblù sono riusciti a pareggiare per 2-2. I veneti hanno conquistato il primo punto in Serie A da quando l’ex CT della Nazionale siede sulla loro panchina ma subito dopo l’incontro è arrivato l’inatteso annuncio, un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha dato una scossa a tutto l’ambiente, la ...

Serie A Chievo - Ventura : «Serve chiarezza : lavoriamo per costruire» : Ho scoperto un mondo che non mi era chiarissimo - spiega il tecnico del Chievo - , il -15 ha inciso tantissimo. Non è stato fatto il mercato, hai perso due senatori dietro e la qualità che avevi ...

Il disperato ritorno di Giampiero Ventura e gli inspiegabili motivi per cui ha accettato la missione disperata Chievo : Giampiero Ventura è (già) tornato. Non che se ne sentisse molto il bisogno: dopo il disastro della mancata qualificazione ai Mondiali i tifosi italiani non erano ancora pronti per rivedere il suo profilo in panchina, riascoltare le sue conferenze stampe sempre un po’ presuntuose a prescindere dal risultato, ammirare ancora una volta il suo calcio champagne di cui non si sentiva la mancanza. Eppure “mister Libidine” non ha resistito: a distanza ...