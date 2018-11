Chievo | colpo di scena in casa gialloblu | congelate le dimissioni di Ventura

sportfair

: Colpo di scena al Chievo, Giampiero Ventura si è dimesso nonostante il pareggio col Bologna - SiamoPartenopei : Colpo di scena al Chievo, Giampiero Ventura si è dimesso nonostante il pareggio col Bologna - RedazioneFM : Serie A: La Roma ritrova gol e spettacolo. Colpo Empoli, pari Chievo - - RedazioneFM : Serie A: La Roma ritrova gol e spettacolo. Colpo Empoli, pari Chievo - -

(Di domenica 11 novembre 2018) Il direttore sportivo Romairone ha comunicato come sarà il presidente Campedelli a decidere il futuro diGian Pieropotrebbe non abbandonare la panchina del, learrivate dopo il pari con il Bologna non sono state ancora accettate dalla società. Paola Garbuio/LaPresse A sottolinearlo è il direttore sportivo del club, svelando come sarà il presidente Campedelli a prendere una decisione in merito: “è giusto dire che il presidente non è presente oggi perché squalificato, dobbiamo adesso prendere un po’ di tempo a menta fredda e cercare di capire i pensieri che sono emersi a caldo. Il mister a fine gara mi ha detto che avrebbe comunicato alla sua squadra la sua decisione, io gli ho solo detto di contare fino a 10. A caldo è emerso il malessere del mister. I giocatori però sono con l’allenatore, le richieste del mister sono importanti e ...