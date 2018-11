Chi ha vinto il Platinum al WineHunter Award

F1 - Montezemolo e quel rimpianto Chiamato Alonso “è triste che non abbia vinto il titolo in Ferrari” : L’ex presidente della Ferrari ha parlato dei trascorsi di Alonso in Ferrari, sottolineando il proprio rimpianto per non aver visto vincere il titolo allo spagnolo Un rimpianto bello e buono, un titolo sfumato nonostante una monoposto competitiva. Luca Cordero di Montezemolo non si è nascosto, l’ex presidente della Ferrari ha parlato del suo rapporto con Fernando Alonso durante il periodo congiunto trascorso a Maranello, ...

Atletico Madrid - Griezmann : “Chi mi ha convinto a restare? Simeone. Ecco perchè…” : Esce allo scoperto Antoine Griezmann. Il campione del mondo con la Francia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canal+ riguardo il proprio rapporto d’amore con l’Atletico Madrid. L’attaccante dei Colchoneros, nella scorsa sessione di mercato, è stato molto vicino a vestire la maglia del Barcellona, ma qualcosa ha influito sul rifiuto ai blaugrana: “È stato molto […] L'articolo Atletico Madrid, Griezmann: “Chi ...

Andrea Dovizioso - GP Valencia MotoGP 2018 : “Gara strana - molto difficile. Ho vinto cercando di spingere senza prendere risChi” : Andrea Dovizioso si è aggiudicato in modo rocambolesco la vittoria del Gran Premio di Valencia 2018, ultima tappa della stagione del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha chiuso nel migliore dei modi l’annata con la quarta vittoria stagionale, ottenuta in condizioni di pista bagnata davanti ad Alex Rins e a Pol Espargarò. Il Dovi ha dovuto fronteggiare una situazione di gara davvero al limite, con una pioggia costante che ha condizionato ...

Golf - Francesco Molinari ha vinto la Race to Dubai! Quanti soldi ha guadagnato Chicco? Montepremi da urlo : Francesco Molinari ha concluso un’annata da incorniciare conquistando la Race to Dubai e diventando così il miglior Golfista d’Europa. Un riconoscimento ampiamente meritato per il piemontese che in quest’annata ha conquistato anche l’Open Championship (primo italiano a imporsi in un Major), il BMW PGA Championships e il Quicken Loans National oltre alla Ryder Cup. Un trionfo da favola per il nostro portacolori che non ...

Zingaretti : 'Chi ha vinto le elezioni non è una soluzione per l'Italia' : 'Le proposte che hanno vinto le elezioni sono una risposta velleitaria. Non sono una soluzione per l'Italia'. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di una conferenza all'...

BosChi : «L'errore più grande? Aver promesso di lasciare la politica se non avessi vinto il Referendum» : Ma so che la politica è a termine e penso debba essere a termine per tutti. Per questo sto continuando a fare il mio lavoro perché Avere la sicurezza di uno stipendio alla fine della carriera ...

Chi ha vinto il Platinum al WineHunter Award : Ecco l’elenco dei vincitori dell’Award Platinum, il massimo riconoscimento assegnato dal WineHunter Helmut Kocher attraverso la guida The WineHunter Award. Queste le eccellenze premiate nelle categorie Wine, Wine Ante 2010, Culinaria e Aquavitae: - VINO Alto Adige – Südtirol - Castelfeder 2015 Pinot Nero Burgum Novum Alto Adige – Südtirol Riserva DOC - Kellerei ...

Quando Chiellini giocava al Milan : il Torneo di Arco vinto contro l'Inter : Era grande e grosso, aveva una forza sovraumana e noi eravamo convinti che il Milan lo avrebbe acquistato' ha raccontato Paolo SammArco, centrocampista del Frosinone, a La Gazzetta dello Sport . ...

Verissimo vs ZecChino d’Oro vs Italia Si - Chi ha vinto? | Ascolti tv pomeriggio - 10 novembre 2018 : E’ saltata la sfida fra Verissimo e Italia Sì, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin si è scontrato con la nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro. La trasmissione di Marco Liorni, invece, ha anticipato il proprio orario di messa in onda. Cosa dicono quindi gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 10 novembre 2018? Chi ha vinto la sfida nella fascia pomeridiana? C’è da dire che i due programmi sono nettamente ...

In Florida e in Georgia non sanno ancora Chi ha vinto le elezioni : I margini tra i candidati – sia a governatore che al Senato – sono troppo stretti: Repubblicani e Democratici si preparano a possibili riconteggi

Ancelotti : 'Ecco come ho convinto Hamsik. De Laurentiis persona sChietta' : Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di DAZN in un'intervista che andrà in onda alle 15. Ecco un'anticipazione da La Gazzetta dello Sport. 'Con Mertens non è stato semplice perché non giocava dall'inizio, ma sono cose normali: se non se la fosse presa sarebbe stato peggio. Hamsik? Sapevo che aveva avuto quest'offerta per andare ...

La candidata più giovane ha vinto grazie al medium più vecChio : i manifesti elettorali : Il giorno dopo il voto americano c'è una ragazza che all'unanimità il mondo dichiara vincitrice. Si tratta della portoricana Alexandria Ocasio-Cortez che, battendo il veterano Repubblicano Joseph Crowley nel Quattordicesimo distretto congressuale di New York, entra, ...

Midterm - perché la California ci dirà Chi ha vinto le elezioni : La California non è mai stata molto decisiva nelle elezioni di Midterm . Lo Stato della costa occidentale degli Stati Uniti tende a cambiare poco la propria posizione politica. Ma quest'anno, può ...

F1 - Ricciardo convinto : “avessi avuto la macChina di Hamilton - avrei ottenuto gli stessi risultati” : Il pilota australiano ha parlato della stagione di Hamilton, sottolineando come lui avrebbe ottenuto gli stessi risultati di Lewis se avesse guidato la Mercedes Una stagione da dimenticare per Daniel Ricciardo, partita benissimo con le due vittorie in Cina e Montecarlo per poi essere rovinata da una serie interminabile di ritiri. Photo4/LaPresse Il pilota australiano è stato interrogato sul duello tra Hamilton e Vettel per il titolo ...