Chi è la fidanzata di Paola Egonu? Svelata l’identità | arriva un tenero bacio in pubblico

Chi è la fidanzata di Paola Egonu? Svelata l’identità - arriva il bacio in pubblico : Una settimana fa Paola Egonu, stella della Nazionale italiana femminile di pallavolo reduce dall’argento ai Mondiali, ha fatto coming out, rivelando di avere una fidanzata. Si sono diffuse diverse voci sull’identità della compagna del fenomenale opposto italiano. Inizialmente alcune testate locali avevano individuato una giocatrice di A2 molto presente nelle foto pubblicate su Instagram dalla Egonu, tuttavia era subito arrivata la ...

Paola Egonu esce allo scoperto con Katarzyna Skorupa : ecco Chi è la fidanzata della pallavolista azzurra : Katarzyna Skorupa e Paola Egonu escono allo scoperto: dopo l’intervista in cui la pallavolista azzurra rivelava la sua omosessualità, arriva il bacio che sancisce l’amore tra le due sportive Ieri un bacio ha sancito l’amore tra Paola Egonu, pallavolista della nazionale italiana argento agli ultimi mondiali e la fidanzata Katarzyna Skorupa. L’azzurra, che aveva parlato della sua relazione con la pallavolista polacca ...

Andrea Mainardi si sposa dopo il GF Vip : ecco Chi è la sua fidanzata : “Quando Andrea mi ha comunicato di voler partecipare al GF Vip ero un po’ perplessa. Non nascondo di essermi anche spaventata. Io nella vita faccio altro e non mi piace apparire, ma appoggerò sempre Andrea e le sue scelte lavorative”. È la prima volta che la fidanzata di Andrea Mainardi parla di lui, lo ‘chef’ della Casa. Anna Tripoli lo fa in esclusiva sulle pagine del settimanale Spy, nell’intervista uscita il 9 novembre. È ...

Grande Fratello Vip 2018 - CecChi Paone a Silvia Provvedi : «Fabrizio Corona il peggiore esempio - tu ci sei stata fidanzata» : Lite furiosa tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip 2018 . Il giornalista attacca l'ex fidanzata di Fabrizio Corona e ne scaturisce una discussione animata. 'Sei stata ...

Giampaolo Morelli sulla fidanzata Gloria BellicChi : “È una donna fenomenale” : Giampaolo Morelli, la vita privata dell’Ispettore Coliandro Giampaolo Morelli innamorato e felice. Dalle pagine di Nuovo Tv, l’attore lancia una vera e propria dichiarazione d’amore per la famiglia ma soprattutto per la compagna Gloria Bellicchi. L’attore, volto noto del piccolo schermo per essere stato il protagonista della serie L’Ispettore Coliandro, si dice felice e orgoglioso della […] L'articolo ...

MILA SUAREZ A DOMENICA LIVE/ Ex fidanzata di Alex Belli : “Mai picChiata - ma mi ha distrutta psicologicamente” : MILA SUAREZ, ex fidanzata di Alex Belli, sarà tra le protagoniste della nuova puntata di DOMENICA LIVE in onda oggi 28 novembre, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:07:00 GMT)

Vittorio Brumotti - parla la fidanzata AnnaChiara Zoppas : "Sono pronta a sposarlo. Giorgia Palmas? E' una brava ragazza" : Vittorio Brumotti, dopo una lunga storia con Giorgia Palmas, conosciuta durante un'edizione di Paperissima Sprint, programma in onda su Canale 5, sta vivendo una nuova relazione con Annachiara Zoppas, la 26enne ereditiera, figlia di Enrico Zoppas, presidente del gruppo San Benedetto. Il campione di bike trial e inviato di Striscia la Notizia e Annachiara Zoppas si sono conosciuti lo scorso aprile ma la loro storia d'amore è decollata fin ...

Lino Guanciale ha una nuova fidanzata? L’attore fa Chiarezza a Gossipetv : Nuovo amore per Lino Guanciale? Intervista di Gossipetv all’attore Da quando è finita la storia d’amore con l’attrice teatrale Antonietta Bello, il gossip ha cominciato a pungere Lino Guanciale. Uno degli attori di punta della fiction Rai, amato dalle mamme e dalle nonne ma soprattutto dalle più giovani. Negli scorsi giorni si è parlato di una […] L'articolo Lino Guanciale ha una nuova fidanzata? L’attore fa ...

Chiara Baschetti/ La ex fidanzata di Elia Fongaro : entra in Casa per riconquistarlo? (Grande Fratello Vip) : Elia Fongaro, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, nel corso delle prime settimane non ha mai nominato la sua ex, l'attrice Chiara Baschetti...(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:01:00 GMT)

La fidanzata di Khashoggi al Parlamento europeo : "Chiedete risposte all'Arabia Saudita" : Ciò che è accaduto al giornalista saudita Jamal Khashoggi è di una gravità inaudita e dimostra ancora una volta che i cambiamenti annunciati dal principe ereditario Mohammad bin Salman non sono stati altro che una copertura, mentre il regime ha continuato a comportarsi in modo autoritario e repressivo.Bin Salman si è impegnato per rivestire l'Arabia Saudita di una nuova immagine, ma l'immagine vera è ...

Stefano Sala e la fidanzata Dasha - lei lo ha lasciato? Chiari segnali su Instagram : Stefano Sala, Dasha pare lo abbia già lasciato: batosta in arrivo per il concorrente La storia tra Stefano Sala e Dasha potrebbe essere finita: lei ha chiaramente lasciato capire le sue intenzioni in merito a questa storia. Su Instagram è impossibile non notare che la ragazza non abbia affatto gradito il comportamento e le parole […] L'articolo Stefano Sala e la fidanzata Dasha, lei lo ha lasciato? Chiari segnali su Instagram proviene da ...

Giulia De Lellis Chiarisce : 'Non sono fidanzata e non tornerò con Andrea Damante' : Nessun nuovo amore per Giulia De Lellis: è stata la stessa influencer a smentire il Gossip che la voleva in coppia con Cristiano Iovino [VIDEO] nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al quotidiano Libero. La romana, oltre ad aver negato di essersi fidanzata con il bel personal trainer con il quale trascorre molto tempo ultimamente, ha spento la speranza di quei fan che ancora la vorrebbero accanto ad Andrea Damante. L'ex concorrente del ...