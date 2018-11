Che tempo che fa | anticipazioni puntata dell’11 novembre su Rai 1

“Che tempo che fa” – Settima puntata del 11 novembre 2018 – Gentiloni - Morricone - Tornatore - Elisa tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Settima puntata del 11 novembre 2018 – Gentiloni, Morricone, Tornatore, Elisa tra gli ...

Maltempo Sicilia - esonda fiume a Mazara del Vallo : sfollati e barChe affondate - allerta anChe per il fiume Delia [FOTO] : 1/7 ...

LIVE F1 - GP Brasile 2018 in DIRETTA : qualifiChe in tempo reale. Vettel si gioca la pole! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos apprestiamoci a vivere un time-attack molto tirato in cui la Ferrari e la Mercedes si confronteranno a viso aperto. Viste le caratteristiche della pista, i distacchi potrebbero essere i minimi e le posizioni in griglia si giocheranno sul filo dei centesimi. Sebastian Vettel ha grandi ...

Maltempo Sicilia - esonda il fiume Mazaro : due famiglie evacuate - ancora case allagate e barChe affondate : E’ straripato per via delle forti piogge della notte il torrente Mazaro, nel trapanese, che attraversa Mazara del Vallo. I danni sono stati ingenti: circa venti barche travolte dalla piena sono affondate e alcune sono andate completamente distrutte. Allagati gli edifici nelle zone basse della città con molti residenti costretti a riparare ai piani superiori. E’ di due nuclei familiari, uno di sei persone e uno di tre, evacuati dallo ...

Maltempo in Giordania : morti - dispersi e 4000 turisti in fuga dal sito arCheologico di Petra : Gran parte della Giordania è stata colpita da una violenta ondata di Maltempo. Una vera bomba d'acqua, che si è accanita soprattutto sulla regione di Petra, ha provocato anche vittime e feriti nel Paese. Circa quattromila turisti sono stati fatti allontanare dal noto sito archeologico appena in tempo.Continua a leggere

Maltempo in Sicilia : nubifragio su Mazara del Vallo - straripa il Mazaro e trascina via le barChe : Forti piogge in Sicilia, colpita Mazara del Vallo da un nubifragio. straripa il fiume cittadino. Rispettata in pieno l'allerta arancione emessa ieri per la Sicilia : un forte temporale si è...

Il maltempo travolge Petra - sito arCheologico patrimonio dell'Unesco : 3762 turisti evacuati : Almeno sette persone sono morte per le inondazioni causate dalle piogge torrenziali in Giordania. La ministra giordana, Yumana Gunaimat, invita i cittadini che vivono in aree pericolose ad evacuare i piani bassi "per la loro sicurezza" e rifugiarsi nelle scuole a loro più vicine.Oltre ai sette morti, la Protezione Civile giordana ha reso noto che ci sono anche 5 dispersi. Dal sito archeologico di Petra sono stati evacuati 3.762 turisti. ...

UCCIDE LA MADRE ANZIANA A BOLOGNA/ Bruno Grandi - perché non ti sei arreso in tempo? - IlSussidiario.net : Bruno Grandi, 58 anni, costretto ad assistere l'ANZIANA MADRE, l'ha strangolata e poi ha chiamato i carabinieri. E' successo a BOLOGNA.

Eccezionale ondata di maltempo in Giordania : 7 morti - 5 dispersi e migliaia di turisti evacuati dal sito arCheologico di Petra [VIDEO] : Forte ondata di maltempo in Giordania: al momento il bilancio fornito dalle autorità è di 7 morti e 5 dispersi, mentre sono stati migliaia i turisti evacuati dal sito archeologico di Petra. Le piogge torrenziali hanno colpito l’area solo due settimane dopo che 21 persone (soprattutto bambini) sono morte annegate a causa delle alluvioni. Ieri la protezione civile giordana ha evacuato 3.762 turisti stranieri a Petra, uno dei siti turistici ...

Maltempo - Di Maio : “Se serve qualChe norma per l’emergenza interveniamo” : “Se serve qualche norma per l’emergenza interveniamo. Ci sono un sacco di provvedimenti in Parlamento che stanno per scadere, quindi possiamo inserire le norme dove vogliamo”. Così il vice premier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, durante il suo sopralluogo a Rocca Pietore, ha rassicurato i sindaci di questa zona colpita dal Maltempo in merito alle norme in deroga per velocizzare le operazioni di recupero delle ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per Sabato 10 Novembre : forti temporali e venti intensi in Sicilia - maltempo anChe al Nord : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in particolare sui settori occidentali e meridionali, nonché su Pantelleria e sulle isole Pelagie. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...