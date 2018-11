Champions League nel weekend | rivoluzione in arrivo?

L’Iran ha permesso a 500 donne di assistere alla finale della Champions League asiatica : Dal 1979 alle donne iraniane non è permesso di assistere a eventi sportivi maschili, ma la FIFA sta cercando di cambiare le cose

EChampions League - la Coppa Campioni si gioca su PS4 con FIFA 19 : Tra il 2 e 3 marzo si terranno le gare preliminari, necessarie per selezionare i migliori 64 giocatori del mondo . I gamers vincitori dei preliminari dovranno poi confrontarsi in degli incontri live ...

Champions League - l'UEFA premia Cristiano Ronaldo : suo il Goal of the Week : Un riconoscimento difficile da conferire ad un altro gesto tecnico, dopo quello eseguito da Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium contro il Manchester United. Una rete splendida, quella del portoghese,...

Champions League - piccola consolazione per la Juventus : la perla di Ronaldo è il ‘gol of the week’ : La Uefa ha premiato il gol rifilato da Ronaldo al Manchester United come il più bello della due giorni di Champions League Magra consolazione per la Juventus e Cristiano Ronaldo, il gol del portoghese contro il Manchester United infatti è stato votato come il più bello della settimana di Champions League. Una prodezza magnifica quanto inutile per CR7, vista la successiva rimonta dei ‘Red Devils’, riusciti a ribaltare la ...

Champions League - l’UEFA potrebbe anticipare l’introduzione del Var : Il Var sarà presente anche in Champions League dalla prossima stagione, ma a Nyon, considerando anche gli ultimi errori si sta valutando se anticipare i tempi o meno. Secondo la “BBC”, la Uefa starebbe pensando di introdurre la nuova tecnologia già dalle fasi finali di questa edizione: il clamoroso rigore assegnato al Manchester City contro lo Shakhtar con Sterling che inciampa da solo preoccupa l’Uefa, che vuole evitare ...

UFFICIALE - Uefa e EA SPORTS lanciano la eChampions League : super premio e finale a Madrid - tutti i dettagli : 'EA SPORTS FIFA coinvolge decine di milioni di persone in tutto il mondo e, grazie alla nostra presenza all'interno del videogioco, abbiamo ancora più possibilità di avvicinare la Uefa Champions ...

FIFA 19 : Electronic Arts e la UEFA annunciano la eChampions League : Electronic Arts e la Union of European Football Association (UEFA) hanno annunciato oggi la eChampions League, l'attesa espansione delle EA SPORTS FIFA 19 Global Series, che offrirà a milioni di appassionati di calcio virtuale l'opportunità, nuova e inedita, di vivere attraverso il torneo la UEFA Champions League. La eChampions League si aggiunge alla lunga lista di eventi e tornei che si terranno in tutto il mondo sulla strada della FIFA ...

Fifa 19 : annunciata la eChampions League! Finale a Madrid il 31 maggio! : EA SPORTS e la UEFA hanno annunciato la eChampions League, un torneo importantissimo che va ad aggiungersi a quelli del circuito EA SPORTS Fifa 19™ Global Series! La eChampions League va ad aggiungersi alla lista dei tornei validi per la qualificazione alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19 in programma la prossima estate. I partecipanti, […] L'articolo Fifa 19: annunciata la eChampions League! Finale a Madrid il 31 maggio! ...

Juventus - bella e buona : ma in Champions League serve cinismo : La Juventus tira tanto ma segna poco. È questo il dato che viene fuori da questi primi mesi bianconeri. La Juve è cinica per definizione, impietosa per abitudine, spietata per tradizione. Questa ...

Fifa 19 Road to the Final – Strada verso la finale : nuovo evento dedicato alla Champions League! : Con un messaggio pubblicato sui canali Social EA Sports ha annunciato l’arrivo per domani , venerdì 9 novembre, di un nuovo evento nella modalità Fifa Ultimate Team (FUT) dedicato alla Champions League, e denominato “Road to the Final” (in italiano Strada verso la Finale). Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma l’ipotesi che circola […] L'articolo Fifa 19 Road to the Final – Strada verso la Finale: ...

Champions League - la Juve è già oltre la sconfitta. Dybala : "Ci servirà" : Dopo aver dominato per oltre 80 minuti, la sconfitta casalinga contro il Manchester United brucia. Soprattutto perché arrivata contro il nemico numero 1, Josè Mourinho, con tutto quello che ne è ...

ASCOLTI TV / Magazine Champions League : 2 milioni di tifosi (12.18% share) su Rai1 fino alle 23 : 40 di ieri - oltre 300mila fino alle 00 : 21 di oggi su RaiSport (2.70% share) : Grandi ASCOLTI TV per la sfida europea Juventus-Manchester United, trasmessa dal primo canale nazionale ieri sera: 6.391.565 telespettatori (share 23.68%) durante il primo tempo e 6.155.684 (share 24.50%) durante la seconda parte dell’incontro. Ennesimo risultato positivo per l’informazione sportiva Rai: il Magazine Champions League, condotto da Paola Ferrari, con Alberto Rimedio e il commento tecnico di Paolo Rossi, per la ...