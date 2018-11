Cgil | unità nel direttivo Landini lanciato verso la leadership

Cgil - Maurizio Landini accetta la proposta di Susanna Camusso : parte la corsa alla segreteria. “Serve unità con Cisl e Uil” : Maurizio Landini accetta la proposta di Susanna Camusso e si candida alla segreteria della Cgil lanciando subito una proposta unitaria a Cisl e Uil. L’ex leader della Fiom e già componente della segreteria del sindacato era stato indicato d alla Camusso sabato scorso, una pratica usuale per i segretari uscenti di via Nazionale. “Ho accetta to e mi sono reso disponibile alla proposta . In vita mia non mi sono mai candidato a nulla. Tutti ...

Cgil - addio unità interna. Colla non accetta l'indicazione di Landini segretario per il post Camusso. Parte la fase calda della campagna congressuale : C'era una volta l'unità interna in Cgil. O meglio, il feticcio dell'unità interna. Invece per un po' di tempo dobbiamo abituarci a un sindacato diverso dal solito, in cui la dialettica interna corre il rischio di travalicare le silenziose stanze di Corso d'Italia. In Cgil, nei momenti più delicati, di solito quelli di transizione da un segretario all'altro, si è sempre preferito lavare i panni sporchi in famiglia, che ...