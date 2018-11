Cecilia Rodriguez fa allarmare i fan sulla sua salute : Cecilia Rodriguez con un messaggio fa preoccupa i fan: «Il corpo mi ha detto di rallentare». La Rodriguez ha comunicato nelle stories di “”Instagram” di «non essere stata bene negli ultimi giorni» e per questa ragione avrebbe saltato alcuni eventi in cui avrebbe dovuto incontrare i suoi sostenitori. «Niente di grave non vi preoccupate, ma in questo periodo sono stata molto impegnata e probabilmente il mio corpo mi ha voluto dire di rallentare un ...

Cecilia Rodriguez - allarme per la sua salute : «Il corpo mi ha detto di rallentare» : Cecilia Rodriguez e il messaggio che preoccupa i fan: «Il corpo mi ha detto di rallentare». La sorella di Belen ha comunicato nelle stories di Instagram di «non essere...

Cecilia Rodriguez - la sua salute preoccupa i fan : «Il corpo mi ha detto di rallentare» : Cecilia Rodriguez e il messaggio che preoccupa i fan: «Il corpo mi ha detto di rallentare». La sorella di Belen ha comunicato nelle stories di Instagram di «non essere...

Cecilia Rodriguez e il messaggio che fa preoccupare i fan : "Non sono stata bene" : apparsa una Instagram stories nelle ultime ore sul profilo di Cecilia Rodigruez che ha fatto molto preoccupare i suoi fan. La showgirl, impegnata tra eventi di vario genere, pare che abbia avuto un ...

Cecilia Rodriguez e il messaggio che fa preoccupare i fan : euro Non sono stata bene euro : apparsa una Instagram stories nelle ultime ore sul profilo di Cecilia Rodigruez che ha fatto molto preoccupare i suoi fan. La showgirl, impegnata tra eventi di vario genere, pare che abbia avuto un ...

Cecilia Rodriguez salute - la showgirl preoccupa : “Il corpo mi ha detto di rallentare” : Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio ai suoi fan tramite una Instagram stories dicendo di aver avuto un po’ di problemi di salute. “Ciao ragazzi – così ha esordito la simpatica sorella di Belen –, come avrete saputo sono stata poco bene negli ultimi giorni”. Un messaggio che ha allarmato tutti, visto che la showgirl è un personaggio seguitissimo da anni, soprattutto adesso che al Grande Fratello Vip 2018 partecipa il suo ex Francesco Monte. ...

Grande Fratello VIP 2018 - Francesco Monte parla di Cecilia Rodriguez : "Ha avuto coraggio - ma è stata egoista" : Francesco Monte ha voluto celebrare il primo anniversario di fidanzamento tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sì: parlando della sua ex fidanzata. Ancora una volta il pensiero della modella argentina è tornato a fare capolino nella testa del tarantino che durante una confidenza con Andrea Mainardi - ormai diventato un confessionale umano - ha fatto qualche considerazione sulla fine della passata storia: Io posso avere tanti pensieri, però ...

Cecilia Rodriguez elogiata da Francesco Monte : “Ha avuto coraggio” : Francesco Monte parla di Cecilia Rodriguez e di quando si sono lasciati In vena di chiacchiere Francesco Monte si è confidato pochi minuti fa in salotto con Andrea Mainardi. Lo chef lanciato da Antonella Clerici a La prova del cuoco ha ascoltato le confessioni del tronista che ha parlato ancora una volta di Cecilia Rodriguez, del loro addio e di quanto accaduto lo scorso anno all’interno proprio di quelle mura. La fine della storia con ...

Al Maurizio Costanzo ospiti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : “Sono stata fortunata a trovarlo”. Leggi le loro parole : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti al Maurizio Costanzo Show, si raccontano: le ultime news Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser news: i due sono stati ospiti del Maurizio Costanzo Show nella puntata del 7 novembre... L'articolo Al Maurizio Costanzo ospiti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Sono stata fortunata a trovarlo”. Leggi le loro parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cecilia Rodriguez su Ignazio Moser al Maurizio Costanzo Show : "Sono stata fortunata a trovarlo" : Oltre a Francesco Facchinetti, gli altri ospiti attesi della puntata andata in onda mercoledì in seconda serata del Maurizio Costanzo Show sono stati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2.I due si sono raccontati a Maurizio Costanzo, con la sorella di Belen che ha detto a proposito del suo fidanzato: Io cosa penso di Ignazio? Penso tante cose, non so se è il posto giusto e ...

Gf Vip - Cecilia Rodriguez tra i pensieri di Monte? “Si sente abbandonato” : Grande Fratello Vip news, Francesco e Cecilia: i ricordi non passano mai Francesco Monte pensa ancora a Cecilia Rodriguez? Non è facile, stando al Gf Vip 2018, far finta che l’anno scorso, proprio in quella casa, lei non abbia mai deciso di troncare la loro relazione. Preferendolo a un altro ragazzo (Ignazio Moser). Alcune pareti […] L'articolo Gf Vip, Cecilia Rodriguez tra i pensieri di Monte? “Si sente abbandonato” ...

Claudia Galanti di nuovo innamorata : il fidanzato è l’ex di Cecilia Rodriguez : Claudia Galanti ritrova l’amore con Luca: lui è l’ex di Cecilia Rodriguez Cosa hanno in comune Claudia Galanti e Cecilia Rodriguez? Del nuovo amore di Claudia Galanti, a parte che si chiama Luca e che è l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, sappiamo che è un imprenditore avviato che gestisce l’attività di famiglia nel milanese. Di lui e Claudia, in realtà, si era già vociferato in passato ma è nella rubrica Chicche di Gossip di Chi che oggi ...

Cecilia Rodriguez torna sull’argomento ‘matrimonio’ : le rivelazioni della fidanzata di Ignazio Moser : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sposano? La sorella di Belen torna sull’argomento e lancia una frecciatina a coloro che non credevano nel loro amore “Io non ho tanta voglia di sposarmi: l’amore eterno esiste a prescindere dal matrimonio”. Così Cecilia Rodriguez è tornata sull’argomento matrimonio ed ha chiarito la sua poca voglia di convolare a nozze con Ignazio Moser. “Oggi, appena una coppia ha un problema, si ...

Cecilia Rodriguez : "Ignazio Moser? Non ho tanta voglia di sposarmi" : Cecilia Rodriguez frena sulla possibilità di sposare, in tempi più o meno brevi, il fidanzato Ignazio Moser, conosciuto, proprio un anno fa, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. In un'intervista al settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, la modella argentina manifesta altre priorità prima di indossare l'abito bianco che ogni donna sogna nel proprio cammino di vita: Io non ho tanta voglia di sposarmi: l’amore ...