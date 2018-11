C' è Posto Per 30? per la sesta puntata si va in Puglia

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : “Peccato per il secondo Posto - domani punteremo su una strategia diversa dagli altri” : Mastica amaro Sebastian Vettel dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. il tedesco conclude a 93 millesimi dalla pole position di Lewis Hamilton con la consapevolezza che era solamente questione di centimetri tra i due rivali per quanto visto oggi. “Eravamo davvero molto vicini – conferma il quattro volte campione del mondo nel corso delle interviste di rito post-qualifiche, oggi ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : “Peccato per il secondo Posto - domani punteremo su una strategia diversa dagli altri” : Mastica amaro Sebastian Vettel dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. il tedesco conclude a 93 millesimi dalla pole position di Lewis Hamilton con la consapevolezza che era solamente questione di centimetri tra i due rivali per quanto visto oggi. “Eravamo davvero molto vicini – conferma il quattro volte campione del mondo nel corso delle interviste di rito post-qualifiche, oggi ...

Anas e Pietro - i due 19enni morti per scappare dal Posto di blocco : Il dramma dei due giovani di Cento e Pieve di Cento, nel bolognese: la fuga a tutta velocità, poi lo schianto

Morti per fuggire a Posto di blocco : Due ragazzi di 19 anni hanno perso la vita questa notte in un incidente stradale a San Giorgio di Piano , nel Bolognese, mentre in auto tentavano di sfuggire a un posto di blocco . E' accaduto attorno ...

Fuggono per evitare il Posto di blocco dei carabinieri - morti in un incidente due 19enni : Tragedia nel Bolognese alle 4.30 del mattino quando una pattuglia dei carabinieri stava effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale in via dell'Industria a San Giorgio di Piano, nel ...

Robot al Posto dei giornalisti. È questa la soluzione per una stampa imparziale? : questa settimana l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua (leggi “propaganda”) ha introdotto nei suoi telegiornali alcuni conduttori particolari: dei Robot. Neanche quel genio di Orwell era arrivato a tanto. I cinesi accendendo le loro tv si sono trovati davanti i cloni virtuali di un paio di noti anchorman nazionali. Uno di questi conduttori presentandosi ha elencato i suoi pregi: “Non solo posso accompagnarvi 24 ore al ...

Italia-Georgia per difendere il nostro Posto nel Sei Nazioni : Di un'incollatura sono davanti a noi nel ranking mondiale. Loro tredicesimi, noi subito dopo, complice un sistema che premia le vittorie al di là di quello che è l'avversario battuto. Nelle ultime 13 partite sono stati battuti solo da Galles, Figi e Giappone, il resto sono una serie di passeggiate contro squadre di secondo livello. Gli azzurri, invece hanno nel palmarès due vittorie nelle ultime 9 partite ma contro avversari tutti messi meglio ...

Serie B - Perugia-Crotone 2-1 - umbri al quarto Posto : Conquista la terza vittoria consecutiva, dopo quelle con Padova e Livorno, il Perugia, che davanti agli 8mila del Curi ha inflitto al Crotone la quarta sconfitta consecutiva in trasferta. Il Perugia è ...

Basket femminile - 6a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio-Napoli vale il secondo Posto - Venezia attende Vigarano per proseguire la striscia di vittorie : Andrà in scena domani, sabato 10 novembre, la 6a giornata del campionato di Serie A1 di Basket femminile, ultimo appuntamento prima della sosta per la Nazionale. Le azzurre di coach Marco Crespi si raduneranno domenica 11 novembre (per questo le partite sono state anticipate a sabato) in vista degli ultimi due decisivi incontri per le qualificazioni ad EuroBasket Women 2019. L’Italia sarà impegnata sabato 17 novembre in Croazia e mercoledì ...

Diplomi falsi per ottenere il Posto - indagato Personale ATA : Non sono passati tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico che in Campania scoppia il caso dei Diplomi falsi per i servizi del Personale ATA, in particolare per gli assistenti tecnici, ma anche amministrativi e bidelli. Le verifiche sono partite per casi di supplenze sia brevi che annuali in scuole paritarie e, come riporta il quotidiano napoletano “Il Mattino”, nei prossimi giorni verranno verificati tutti i titoli di studio ...

Europa League - Milan : per i bookie - rossoneri ancora in corsa per il primo Posto : Con una punizione di Suso, il Milan ha rimontato il Betis a Siviglia ed è tornato casa con un importante pareggio nel quarto turno di Europa League. I rossoneri hanno fallito il sorpasso ai biancoverdi in cima alla classifica del Girone F, ma con due partite da giocare possono ancora sperare di farlo. Sul tabellone Snai, come riporta Agipronews, la qualificazione dei rossoneri al primo posto è data a 2,50; i biancoverdi, un punto più su, ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2018 : Italia sconfitta dal Kazakistan per 3-2 nella sfida per il primo Posto : Giornata amara per i colori azzurri all’Euro Ice Challenge 2018, torneo di Hockey su ghiaccio che ha visto la Nazionale Italiana uscire sconfitta dallo scontro diretto per la prima posizione contro il Kazakistan, che ha chiuso il suo ciclo di partite con 3 vittorie in altrettanti incontri. Prima del successo sull’Italia, infatti, i kazaki si erano già imposti sui padroni di casa dell’Ungheria mercoledì (3-1) e sulla Corea del ...

Turismo internazionale : l’Italia è al 1° Posto tra i Paesi dell’area Schengen per presenze extra UE : Si è conclusa l’edizione 2018 del World Travel Market di Londra, dove Enit-Agenzia Nazionale del Turismo è intervenuta insieme a 16 regioni più Roma Capitale, 1500 operatori e con lo stand più esteso e più frequentato di tutta la manifestazione, il lancio della Virtual Reality e un evento all’interno della London National Gallery con visita guidata alla straordinaria mostra dedicata a Giovanni Bellini e Andrea Mantegna, alla presenza del ...

Ranking UEFA - la Juventus rimane al quinto Posto - passo in avanti per la Lazio! : La UEFA, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il Ranking dopo le giornate di Champions ed Europa League. Al primo posto resta chiaramente il Real Madrid, allontanato di quasi 20 punti il Bayern Monaco e il Barcellona, secondi a pari merito. Al quarto posto l’Atletico Madrid, al quinto ecco la Juventus. Quindi Siviglia, PSG, […] L'articolo Ranking UEFA, la Juventus rimane al quinto posto, passo in avanti per la Lazio! ...