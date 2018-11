Cattolica Assicurazioni | Verona Piano industriale con forte balzo del risultato

L'indice delle società assicurative mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 36% - - scambi in positivo per Cattolica Assicurazioni : Buona tenuta per il settore assicurativo italiano che evidenzia un andamento poco migliore dell' EURO STOXX Insurance . Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 14.532,38, in rialzo dello 0,36% rispetto ...