: Casalino si scusa per le frasi sui down: «Era simulazione, mi urta rivedermi nel video» - Corriere : Casalino si scusa per le frasi sui down: «Era simulazione, mi urta rivedermi nel video» - contribuenti : Casalino si scusa per le parole sui Down. 'Ma sui giornalisti Di Maio non sbaglia' - andreacarugati : Offese ai down, #Casalino si scusa in tv da Fazio. Ma dimentica la comunità ebraica #chetempochefa @LaStampa -

(Di domenica 11 novembre 2018) "Condivido che sono considerazioni impensabili. Era una simulazione di intervista e mi è stato chiesto di interpretare un personaggio. A fini didattici ho impersonato questo personaggio". Intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa", su Rai 1, il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, ribadisce la su versione dei fatti sulla polemica che lo ha investito dopo la diffusione di un video in cui diceva che le persone con la sindrome digli facevano "schifo". "Faccio fatica a vedere il video perché a distanza di tanti anni mi infastidisce vedermi e sentirmi dire quelle cose. Se qualcuno si è sentito offeso chiedo, ma non penso quello cose. Sono stato in Germania dove ci chiamavano Mangiaspaghetti, sono omosessuale e ho subito discriminazioni. Che si possa fare male a persone ...