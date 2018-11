Casalino si scusa per gli insulti ai bimbi down | quelle parole sono un pugno nello stomaco

Casalino chiede scusa : Un linguaggio forte puo' essere giustificato da una forza politica, la stampa invece deve avere un linguaggio sempre misurato'. , Adnkronos,

Casalino chiede scusa per le frasi su down e anziani : «Quel video ha urtato anche me» : Casalino chiede scusa per le frasi sui down e gli anziani pronunciate in un video risalente a circa 10 anni fa ma venuto fuori sono nei giorni scorsi. 'Non avevo mai visto quel video, ora mi urta ...

Casalino si scusa per insulti ai bimbi down : 'Non mi riconosco' : E' un'anomalia invece un'informazione che più che informare fa propaganda politica'. La presenza di Casalino da Fazio, però, ha suscitato polemiche ancor prima della sua messa in onda. 'A quanto si ...

Casalino chiede scusa per video su Down : 22.24 "Non ho mai visto quel video, mi urta vedermi dire quelle cose. Penso abbia urtato molte persone. Non ho alcun problema a chiedere scusa". Così il portavoce di Palazzo Chigi,Casalino, in tv a 'Che Tempo Che Fa', parlando del video al centro di forti polemiche per come ha parlato dei 'Down' e dei vecchi. "Sono omosessuale, figlio di emigrati in Germania", ha aggiunto. "Ho "vissuto sulla mia pelle la violenza,la discriminazione e il ...

Casalino si scusa per le parole sui Down. "Ma sui giornalisti Di Maio non sbaglia" : "Condivido che sono considerazioni impensabili. Era una simulazione di intervista e mi è stato chiesto di interpretare un personaggio. A fini didattici ho impersonato questo personaggio". Intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa", su Rai 1, il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, ribadisce la su versione dei fatti sulla polemica che lo ha investito dopo la diffusione di un ...

Casalino adesso si scusa per le parole sui down : "Erano una simulazione" : Dopo il video e le smentite , ora Rocco Casalino chiede scusa per quelle frasi sui down che 'mi fanno schifo' . E lo fa ospite di Fabio Fazio su Rai1 a Che Tempo che fa. 'Faccio fatica a rivedermi a ...

Casalino : 'Chiedo scusa per video. Oggi è pugno nello stomaco' : "Non ho mai visto quel video, ora mi urta vedermi dire quelle cose. E penso abbia urtato molte altre persone. Non ho nessun problema a chiedere scusa". Così il portavoce di Palazzo Chigi, Rocco ...

Rai - Casalino ospite di Fazio chiede scusa per le parole sui bimbi down. Ma il Pd attacca 'Non merita spazio nel servizio pubblico' : ROMA - 'Chiedo scusa, interpretavo un personaggio. Non mi riconosco in quelle parole indicibili'. Così Rocco Casalino interviene a Che Tempo Che Fa sulle polemiche nate dopo la diffuzione di un video ...

ROCCO Casalino - AUDIO DOPO GENOVA : “MI SALTA FERRAGOSTO”/ Di Maio “ha sbagliato ma si è già scusato” : ROCCO CASALINO, nuovo AUDIO choc inviato ai giornalisti DOPO il crollo del ponte Morandi a GENOVA: "Mi è SALTAto il Ferragosto". Nuova bufera in arrivo sul portavoce del premier.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:55:00 GMT)

Nuovo audio Casalino - Di Maio taglia corto : “Ha sbagliato ma ha già chiesto scusa” : “Casalino ha sbagliato ma ha già chiesto scusa”. E’ il commento del vice premier Luigi Di Maio in merito alla battuta fatta via WhatsApp e oggi pubblicata sui giornali dal portavoce del governo Rocco Casalino dopo il crollo del ponte Morandi a Genova L'articolo Nuovo audio Casalino, Di Maio taglia corto: “Ha sbagliato ma ha già chiesto scusa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova - Casalino : "Dovere chiedere scusa" : 15.36 "Sento di dover chiedere scusa per l' effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali.Nelle mie parole non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova. Offende invece l'uso strumentale che alcuni giornali stanno facendo di questa tragedia" Così il portavoce del premier Conte, Rocco Casalino, a proposito di un suo audio del 18 agosto in cui,incalzato da giornalisti che volevano avere notizie sulle iniziative di ...

Audio Casalino - il portavoce chiede scusa : 'Non volevo offendere le vittime di Genova' : ... quindi se per caso dovesse venir fuori che all'ultimo ci dicono che i soldi non li abbiamo trovati, nel 2019 ci concetreremo a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell'Economia", conc

Audio Genova - Casalino si scusa : «Non ho mai voluto offendere le vittime» : Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, interviene dopo la diffusione del suo Audio su Genova dello scorso 16 agosto con una nota ufficiale: «Sento di dover chiedere scusa per...

Crollo ponte : Casalino chiede scusa : ANSA, - ROMA, 1 OTT - "Sento di dover chiedere scusa per l'effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali. Nelle mie parole non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova.