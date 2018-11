Casalino chiede scusa per le frasi su down e anziani : «Quel video ha urtato anche me» : Casalino chiede scusa per le frasi sui down e gli anziani pronunciate in un video risalente a circa 10 anni fa ma venuto fuori sono nei giorni scorsi. 'Non avevo mai visto quel video, ora mi urta ...

Rai - Casalino ospite di Fazio chiede scusa per le parole sui bimbi down. Ma il Pd attacca 'Non merita spazio nel servizio pubblico' : ROMA - 'Chiedo scusa, interpretavo un personaggio. Non mi riconosco in quelle parole indicibili'. Così Rocco Casalino interviene a Che Tempo Che Fa sulle polemiche nate dopo la diffuzione di un video ...

Renzi contro Casalino e il governo : “Squallidi - chiederò le vostre dimissioni per 4 anni” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, torna ad attaccare Rocco Casalino e il governo chiedendo le dimissioni del portavoce del presidente del Consiglio ma anche dell'esecutivo: "È più facile che Casalino mandi via Conte che non che Conte mandi via Casalino. Mi faccio incatenare in Parlamento su questo, per quattro anni e mezzo chiederò le vostre dimissioni, squallidi".Continua a leggere

Guido Crosetto su Giuseppe Conte : 'Chi gli chiede le dimissioni di Rocco Casalino non ha capito chi comanda' : I bambini down e i vecchi ' mi fanno schifo '. Un video che rispunta dal passato fa vacillare ancora Rocco Casalino , protagonista delle controverse dichiarazioni. Un video che, però, sarebbe stata ...

Renzi chiede la testa di Casalino : Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Il nuovo 'affaire Casalino' scatena le ire del Partito democratico e del suo ex segretario, Matteo Renzi, che su Facebook annuncia l'intenzione di procedere con un atto formale in Senato per chiederne le dimissioni. "Presenterò ufficialmente un atto parlamentare per chiede

Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di Casalino : “Sull’iPhone è Siri che gli chiede le cose. Deficit? Penso a quello cognitivo di Di Maio” : Maurizio Crozza, nei panni di Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, durante Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, elenca tutti i meriti di Rocco Casalino: “È la mente pensante di questo governo. Il bosone di Higgs lo ha trovato lui una volta che è entrato al Cern: ‘Ma non vedete che sta là?’. Sull’iPhone è Siri che chiede a lui le cose”. L'articolo Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di Casalino: ...

Genova - Casalino : "Dovere chiedere scusa" : 15.36 "Sento di dover chiedere scusa per l' effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali.Nelle mie parole non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova. Offende invece l'uso strumentale che alcuni giornali stanno facendo di questa tragedia" Così il portavoce del premier Conte, Rocco Casalino, a proposito di un suo audio del 18 agosto in cui,incalzato da giornalisti che volevano avere notizie sulle iniziative di ...

Audio Casalino - il portavoce chiede scusa : 'Non volevo offendere le vittime di Genova' : ... quindi se per caso dovesse venir fuori che all'ultimo ci dicono che i soldi non li abbiamo trovati, nel 2019 ci concetreremo a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell'Economia", conc

Perché il Pd chiede le dimissioni di Casalino : il nuovo audio : Il portavoce del premier si lamenta per le troppe telefonate ricevute dai giornalisti dopo il crollo del ponte Morandi: "Mi...

Dopo l’audio di Casalino il Pd chiede le sue dimissioni : “Indegno - Conte lo allontani” : Dopo la pubblicazione dell'audio in cui Rocco Casalino minaccia i tecnici del Mef nel caso in cui non trovino le risorse per il reddito di cittadinanza, il Pd chiede le dimissioni del portavoce di Giuseppe Conte: "Sono parole inaudite", "da Casalino l'arroganza del potere", "Conte allontani questa gente indegna".Continua a leggere

Martina chiede a Conte licenziare subito Casalino dal Governo : Roma, 22 set., askanews, - 'Le parole del portavoce del premier Casalino sono inaudite. Se Conte ha un minimo di senso delle istituzioni lo allontani immediatamente #decenza'. Lo ha dichiarato via ...