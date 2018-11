: Casalino chiede scusa per gli insulti ai bimbi down: 'Non mi riconosco in quelle parole' - antoniolongo50 : Casalino chiede scusa per gli insulti ai bimbi down: 'Non mi riconosco in quelle parole' - NotizieIN : Casalino chiede scusa per video su Down - breakingnewsit : #topnews Casalino chiede scusa per gli insulti ai bimbi down: 'Non mi riconosco in quelle parole' -

"Non ho mai visto quel, mi urta vedermi dire quelle cose. Penso abbia urtato molte persone. Non ho alcun problema are". Così il portavoce di Palazzo Chigi,, in tv a 'Che Tempo Che Fa', parlando delal centro di forti polemiche per come ha parlato dei '' e dei vecchi. "Sono omosessuale, figlio di emigrati in Germania", ha aggiunto. "Ho "vissuto sulla mia pelle la violenza,la discriminazione e il bullismo.E ribadisce: ilè un pugno nello stomaco anche se era un'interpretazione teatrale".(Di domenica 11 novembre 2018)