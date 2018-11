: Trump: 'L'esercito risponderà con le armi da fuoco se i migranti lanceranno pietre'. La Carovana dei 7 mila Miséra… - vittoriozucconi : Trump: 'L'esercito risponderà con le armi da fuoco se i migranti lanceranno pietre'. La Carovana dei 7 mila Miséra… - fattoquotidiano : Carovana migranti, i civili delle ronde in Texas rispondono alla chiamata alle armi di Trump. “Esercito Usa preoccu… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Carovana migranti prosegue verso Usa -

Il gruppo dicentroamericani che aveva raggiunto Città del Messico una decina di giorni sono in viaggioil confine con gli Stati Uniti. Fino a qualche giorno fa i media messicani citavano 4 diverse carovane, ma successivamente esse si sono divise in molti tronconi per cui nessuno è in grado di offrire un monitoraggio reale della situazione. Il presidente Trump ha dato ordine di dispiegare nei punti presumibili di arrivo deialla frontiera messicano-statunitense 5.200 effettivi fra agenti e militari.(Di domenica 11 novembre 2018)