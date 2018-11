Cari Di Maio e Di Battista | chi sono le puttane?

Luigi Di Maio senza vergogna : 'Virginia Raggi assolta - noi non l'abbiamo mai sCaricata' : Esulta su Facebook Luigi Di Maio per l'assoluzione di Virginia Raggi : 'Due anni di attacchi alla sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo ...

Di Maio sCarica la Raggi : Raffaele Marra e Salvatore Romeo, secondo l'ex capo di gabinetto del Campidoglio Carla Romana Raineri, che oggi depone come teste nel processo per falso a carico della sindaca Virginia Raggi, "si comportavano in maniera autoreferenziale e arrogante, Marra almeno manteneva sempre un bon ton istituzionale, mentre Romeo era arrogante e maleducato". Quanto ai loro ruoli a Palazzo Senatorio, ad inizio consiliatura nell'estate 2016 il primo era vice ...

Così Di Maio favorisce il preCariato : Roma - O disoccupati o precari. Con il governo del cambiamento non c'è alternativa per il mondo del lavoro e delle professioni in quanto anche le misure positive come l'estensione del regime dei minimi al 15% alle partite Iva con fatturato sotto i 65mila euro nel 2019 (dal 2020 sarà introdotta un'aliquota del 20% tra i 65.001 euro e i 100.000) produrrà effetti distorsivi sul mercato.L'inquadramento di un rapporto di lavoro nella forma di ...

Pil - Bellanova a Di Maio : 'Indecente sCaricabarile' : ... 'C'è chi preferisce scaricare le responsabilità sugli altri, è lo sport preferito del governo gialloverde ed è stato lo sport preferito del Movimento 5Stelle in questi anni e in campagna elettorale'.

Condono - Salvini sCarica Di Maio : 'Non partecipo a nessun consiglio dei ministri' : Si tratta di accuse pesanti nei confronti della Lega a cui ha risposto questa mattina il vice ministro all'Economia Massimo Garavaglia affermando: 'Decreto manipolato? Lo conoscevano tutti'. Lo ...

M5s - la rivolta contro Luigi Di Maio : un guaio enorme - chi lo sCarica : ' Luigi Di Maio conduce campagne ansiogene contro chiunque sia contrario alla manovra', esprime così il suo disagio, a La Stampa , Emilio Carelli . L'ex direttore di Sky Tg24 non sembra essere l'unico ...

I preCari del nucleare scrivono a Di Maio : “Tuteliamo la sicurezza - con contratti in scadenza” : Sono circa 100 i lavoratori precari impiegati dalla Sogin, la società che si occupa dello smaltimento delle centrali nucleari italiane e dello smaltimento delle scorie. Sono precari ma si occupano della sicurezza nucleare del Paese. I loro contratti scadono il 31 ottobre e non sanno nulla del loro futuro: per questo chiedono di incontrare il ministro Di Maio.Continua a leggere

L'effetto del decreto Di Maio : crescono i preCari : Roma - Le previsioni economiche non aiutano il governo in carica. Continuano i segnali negativi, ieri ad esempio l'indice Pmi del settore manifatturiero, che anticipa una possibile recessione in Italia. Vanno un po' meglio i dati sull'occupazione che è aumentata ad agosto, grazie soprattutto ai contratti a termine. Circostanza che ha portato il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio a giudicare negativamente una delle poche buone ...

Di Maio : 'Con il no a Berlusconi mi sono giocato mi sono giocato la Carica di premier' : ore 8 Manovra: il ministro dell'Economia Tria smentisce di volersi dimettere. Lo dichiara il ministro un'intervista al Sole 24 ore . 'sono ministro di governo, e come tale sono un politico. Non ho ...

Borsa italiana in forte calo con BTP e banCari : su NaDef passa linea Di Maio/Salvini. FTSE MIB -2 - 43% : *Non è quindi passata la linea del rigore del ministro dell'economia Giovanni Tria, voleva l'1,6%, e nemmeno un'ipotesi di mediazione al 2% circa: Di Maio e Salvini hanno quindi vinto la partita, ...

Di Maio : 'Nessuno fermerà la manovra del popolo'. Lega pronta a sCaricare Tria. Intanto risale la febbre dello spread : ... arrivano stamattina velate minacce e 'avvisi' al ministro Tria che Intanto, fanno sapere fonti del ministero dell'Economia, è chiuso a studiare le carte ,'sono infondate le voci di sue dimissioni'. ...

Legge di bilancio - il M5s sCarica la patata bollente sul Mef. Di Maio : "Dirigenti ci remano contro" : Il vicepremier al Fatto Quotidiano: "Faccio ricontrollare tutto, non mi fido". Resta aperto il problema delle coperture per...

Bonafede : "Cari deputati del Pd - non sto favorendo il padre di Di Battista". Poi mostra il biglietto aereo come Di Maio : "Quelli del Pd ritengono che siccome stiamo parlando del padre di un esponente M5S, io starei bloccando le procedure. Semplicemente voglio chiarire che non è vero, non lo farei mai. Né Di Battista me ...

Bonafede : “Cari deputati del Pd - non sto favorendo il padre di Di Battista”. Poi mostra il biglietto aereo come Di Maio : “Quelli del Pd ritengono che siccome stiamo parlando del padre di un esponente M5S, io starei bloccando le procedure. Semplicemente voglio chiarire che non è vero, non lo farei mai. Né Di Battista me lo chiederebbe mai. Voglio tranquillizzare gli esponenti del Pd che si sono lanciati con l’ennesima fake news: non essendoci più loro al governo, ora non ci sono più privilegi“. Così in un video postato su Facebook il ministro della ...