Campionessa di tiro a segno morta | forse mix di farmaci e alcol

meteoweb.eu

: Morta Marianna Pepe, ex campionessa del tiro a segno, aveva 39 anni - socialmiliac : Morta Marianna Pepe, ex campionessa del tiro a segno, aveva 39 anni - AdrMontanaro : Trovata morta in casa a Trieste l’ex campionessa di tiro a segno Marianna Pepe, aperta un’indagine … - BlitzQuotidiano : Marianna Pepe uccisa dagli psicofarmaci? E’ giallo sulla morte della campionessa di tiro -

(Di domenica 11 novembre 2018) Indagini sono in corso da parte della polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica, per stabilire le cause della morte di Marianna Pepe, di 39 anni, exdi, caporalmaggiore dell’Esercito Italiano, trovata, a letto, nella notte tra mercoledì e giovedì, a Muggia, in provincia di Trieste. Secondo primi esami – come ha riportato il Piccolo di Trieste -, la morte potrebbe essere stata causata dall’assunzione contemporanea diici, ma sarà l’autopsia – già fissata per martedì prossimo – ad accertare le ragioni esatte del decesso. Gli investigatori della polizia hanno raccolto le testimonianze di amici e parenti. La donna, madre di un bambino di cinque anni, aveva di recente interrotto una difficile relazione con un uomo. Questi non si sarebbe rassegnato alla fine del rapporto e sarebbe stato anche violento ...